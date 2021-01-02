Канун Нового года и первый январский день не обошлись в Белгородской области без происшествий. Всего за сутки произошло 4 пожара в домах, квартире и металлическом вагончике, причем один человек погиб.Вечером загорелся жилой дом в селе Беленькое Борисовского района. Незамедлительно на место выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 17, № 37 и добровольная пожарная дружина Белянского сельского поселения.Огнем повреждены мебель и вещи, закопчены стены и потолок по всей площади дома. К сожалению, погиб собственник жилья – мужчина 1950 года рождения.В ночь на 1 января в 2 часа 46 минут пришло сообщение о пожаре в 2-комнатной квартире, расположенной в Белгороде по улице Садовая. Личным составом дежурного караула пожарно-спасательной части № 1 эвакуировано 7 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети.Рано утром, в 6 часов 44 минуты, поступило сообщение о пожаре в селе Ближняя Игуменка Белгородского района: здесь загорелся металлический вагончик. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части.