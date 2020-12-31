Синоптики предупреждают белгородцев о неблагoприятных метеорологических явлениях на территории области в первый день нового года. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в области сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем повсеместно пройдет моросящий дождь. Местами туман. Ночью гололед. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем от 1º мороза до 4º тепла.Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам при гололеде не спешить на скользкой улице, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь.