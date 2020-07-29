На Белгородчине с рабочим визитом побывал командующий Центральным округом Росгвардии

В Белгородской области с рабочим визитом побывал командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев. В Белгороде состоялась встреча с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. На этой встрече обсудался ряд вопросов, касающихся обеспечения правопорядка и безопасности граждан, а также взаимодействие органов государственной власти Белгородской области, местного самоуправления и регионального управления Росгвардии при решении задач в сфере безопасности.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Генерал-полковник проинспектировал организацию служебно-боевой деятельности подразделений Управления Росгвардии по Белгородской области. Он посетил расположение подразделений полиции специального назначенияи Управления вневедомственной охраны. Особое внимание он уделил вопросам качества предоставляемых центром лицензионно-разрешительной работы государственных услуг.

Также в рамках визита состоялось рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов региона. В мероприятии приняли участие начальник УФСБ России по Белгородской области генерал-майор Сергей Рожков, начальник ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям генерал-майор Дмитрий Прокопов, начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин, врио начальника УМВД России по Белгородской области полковник полиции Валерий Медведев и начальник Белгородского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Юрий Волгин.

Собравшиеся обсудили взаимодействие правоохранительных структур по защите и охране государственной границы, а также вопросы обеспечения безопасности в регионе.