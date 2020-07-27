2020-07-27T18:52:22+03:00
Общество

«Ростелеком» разработал уникальное цифровое решение по контролю за вывозом мусора

Пилотные проекты уже запущены в девяти городах: Белгороде, Владимире, Воронеже, Домодедове, Калуге, Костроме, Липецке, Рязани, Твери
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» запускает федеральную услугу мониторинга санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Уникальное цифровое решение, построенное на облачной платформе «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» и нейросетевых алгоритмах компьютерного зрения, позволяет анализировать площадку и территорию возле места сбора мусора, объем выбрасываемых отходов и наполненность контейнеров, а также проезжую часть в зоне работы мусоровоза.

IP-камеры, подключенные к федеральной платформе видеонаблюдения «Ростелекома», с помощью модуля видеоаналитики контролируют исправность контейнерных и накопительных площадок, санитарное состояние мест сбора ТБО, содержание павильона контейнерной площадки, нарушения СанПиН по их размещению. С помощью системы мониторинга можно выявлять сломанные ограждения, наличие несанкционированных граффити или расклеенных объявлений, фиксировать некачественную уборку, отслеживать количество реально загруженных контейнеров, а также определять время приезда мусоровозов и их государственные регистрационные знаки, что дает возможность контролировать раздельный вывоз мусора. Выявленные нарушения подтверждаются скриншотами с метаданными и доступны пользователям в личном кабинете. Также система позволяет выгрузить всю статистику с фотографиями, графиками и подтверждениями того, какую цепочку операций проходят ТБО. С помощью анализа статистики интенсивности заполняемости контейнеров можно оптимизировать маршруты движения мусоровозов и их количества.

«Благодаря собственным каналам связи, а также штату профессиональных инженеров, готовых к оперативному монтажу и обслуживанию сложных интеллектуальных технических решений на всей территории России, “Ростелеком” сформировал комплексное предложение по мониторингу контейнерных площадок под ключ. Мы предоставляем необходимое оборудование, каналы связи и подключаем заказчиков к платформе мониторинга площадок с помощью специально разработанных нейросетевых алгоритмов компьютерного зрения. Решение построено на облачной платформе видеонаблюдения “Ростелекома”, что дает возможность сформировать единый центр мониторинга. Это удобный и полезный инструмент для каждого из участников процесса обращения с отходами: от сбора мусора на площадке и его вывоза до координации всех служб», — сказал директор продуктового офиса корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома» Владимир Еремеев.

Вывоз и утилизация мусора — одна из важных экологических и социальных проблем. По статистике, каждый человек производит до 400 кг мусора в год или около 1,1 кг в день. В России сегодня установлено свыше 650 000 контейнеров для сбора мусора у многоквартирных домов, за обслуживание которых отвечают несколько различных структур. Несогласованность их действий, несвоевременный вывоз мусора и ненадлежащее содержание контейнерных площадок — по-прежнему распространенная проблема многих российских городов. Разработанное на базе видеоаналитики решение «Ростелекома» позволяет создать полноценную систему и значительно дополнить существующие на рынке решения объективными данными мониторинга и контроля за обращением с твердыми бытовыми отходами, а также существенно сэкономить бюджет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Штормовое предупреждение МЧС по Белгородской области
Скорая помощь Старого Оскола получила две новых машины
Белгород: объявленного в розыск 17-летнего парня нашли у друзей
В Белгороде в День города выступят «Ночные снайперы»
Жительница Белгородской области возместила пострадавшему пешеходу моральный вред
Пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнего белгородца
Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии
Жительница Белгорода оплатила 223 штрафа ГИБДД и исполнительский сбор
В Белгородской области на прошлой неделе огонь уничтожил растительность на площади более 4 гектаров
Белгородка заплатила более 663 тысяч рублей за то, то пользовалась земельным участком без оформления
В Белгородскую область вновь пришла жара
В Белгородском районе нерадивую молодую мать отправили за решетку, а ее детей — в дом ребенка
Освещение каких улиц Шебекино Белгородской области будет модернизировано
С 1 августа работающим пенсионерам Белгородчины пересчитают пенсии
С Днем работников торговли!
В Белгороде с торгов уйдет земельный участок, автомобили BMW, Ford EcoSport, а также сельскохозяйственная техника должников
В Белгородском районе уборочная кампания набирает обороты
Сервис Сбербанка оптимизирует расходы организаций на командировки
В Белгороде обвиняемый в получении взятки чиновник Гострудинспекции взят под стражу
Чиновник от образования Старооскольского городского округа попалась на взятке в особо крупном размере
В Белгородской области за минувшие сутки обнаружили 3 неразорвавшихся снаряда
Губернатор Белгородской области предложил удвоить выдачу ипотеки
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Губкинском городском округе Белгородчины растят будущих скалолазов
Преступление века: четверо шебекинцев пытались украсть 600 кур
Где перекроют движение в Старом Осколе?