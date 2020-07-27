Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 27 июля 2020: Бесплатные тесты на COVID-19 делают не всем желающим

Белгородцы жалуются, что некоторым отказывают в бесплатном тестировании, когда они вызывают на дом врача. При этом их госпитализируют в COVID-госпиталь. Медики в свою очередь – что тех, кто действительно нуждается в тестировании и медицинской помощи, тяжелее всего заслать в больницу. И, несмотря на то, что эпидситуация в регионе улучшается (за минувшие сутки в области зарегистрировано 39 новых заболевших), следовать советам Роспотребнадзора все так же необходимо, как и в начале истории заболевания.

Делать тест или нет – определит врач

Бесплатные тесты на COVID-19 делают не всем белгородцам. В Департаменте здравоохранения объяснили, что категории людей, которые могут быть обследованы бесплатно, четко прописаны. И врач сам, в индивидуальном порядке определяет, нужно ли делать ли тест человеку с признаками ОРВИ или нет. Подчеркивалось, что иногда пациента могут забрать в COVID-госпиталь еще до проведения тестирования.

Заместитель начальника Департамента здравоохранения Людмила Крылова подчеркнула, что в отличие от начала эпидемии, когда всем подозрительным делали тесты, сегодня все делается в соответствии с нормативными актами, врач определяет, нужно ли делать больному тест и отправлять ли его в госпиталь. Она отметила, что в COVID-госпиталях потоки пациентов разделены, подозрительных больных кладут в отдельные палаты, контакты между теми, у кого уже подтверждена короновирусная инфекция и новыми пациентами исключены.

При этом медики понимают, что отправка на госпитализацию может раздражать и даже травмировать пациента. С другой стороны нередко медики сталкиваются с ситуацией, когда пациенту действительно нужна помощь, а он всячески отказывается и от госпитализации, и от проведения бесплатного тестирования.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

В области за минувшие сутки зарегистрировано 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19

На сегодняшний день в области за минувшие сутки число заболевших выросло на 39 человек и составило 5 784 человека. Число выздоровевших – 4 491 белгородец, за минувшие сутки – выздоровело 9 пациентов. Число умерших от коронавируса составило 50 человек.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на госпитализации находится 320 человек. Из них в тяжелом состоянии – 9, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.