Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 26 июля 2020: Эпидобстановка проводить массовые мероприятия пока не позволяет

В Белгородской области пока остаются под запретом массовые мероприятия. Областные власти считают, что снять запрет на такие мероприятия не позволяет эпидемиологическая обстановка. При этом ситуация с заболевания несколько стабилизировалась, в регионе в течение последних недель число новых заболевших не превышает 50 человек. Так, за минувшие сутки в области зарегистрировано 42 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Спортивные соревнования могут разрешить, но без участия зрителей

На брифинге заместитель губернатора области, начальник департамента внутренней и кадровой политики Ольга Павлова рассказала, что если в ближайшее время эпидситуация в регионе не будет ухудшаться, то с 3 августа в Белгородской области будет разрешено проведение соревнований регионального и муниципального уровней по всем видам спорта, но без участия зрителей.

При этом она подчеркнула, что нормативных актов, запрещающих спортсменам проводить тренировки, нет и тренировочный процесс можно возобновить в полном объеме. Разрешение касается и детских групп, но при этом детям не должны мешать родители, скапливаясь в помещении.

Распределение заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в области число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 42 человека

За минувшие сутки в Белгородской области число новых случаев заболевания коронавирусом составило 42 человека. Всего с начала пандемии в области число заболевших составило 5 745 человек. При этом число выздоровевших — 5 482, за минувшие сутки выписали 38 пациентом.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в области на госпитализации остаются 334 человек, из низ 8 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных исходов в области составляет 50 человек.