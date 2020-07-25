2020-07-25T09:34:50+03:00
Экономика

Чистая прибыль «Открытия» за полугодие превысила 23 миллиарда

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, объем активов банка увеличился на 7% - до 2,5 триллиона рублей
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..Фото: "КП" Архив
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За первое полугодие 2020 года банк получил чистую прибыль в размере 23,9 млрд рублей и показал рост активов, в том числе кредитного портфеля, обеспеченный клиентскими привлечениями.

Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 142 миллиарда рублей (+10%) до 1,6 триллиона. Позитивную динамику за полугодие продемонстрировали как корпоративный бизнес, так и розничный бизнес банка: c начала года кредитный портфель юридических лиц вырос на 9% до 1,13 триллиона рублей. Рост кредитного портфеля физических лиц составил 12% до 421 миллиарда рублей, что выше средних темпов роста на рынке.

Рост кредитного портфеля сопровождался ростом средств на клиентских счетах в банке «Открытие» на 132 миллиарда рублей (+8%) до 1,9 триллиона на 30.06.2020. Средства юридических лиц выросли на 15% (до 957 миллиардов), средства физических лиц - на 1% (до 913 миллиардов).

Регуляторный капитал банка на 30.06.2020 составил 348 миллиарда рублей, увеличившись на 11% за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» продолжает выполнять с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 июля составил 14,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок). При расчете нормативов и регуляторного капитала банк не применял временные регуляторные послабления для банков, введенные Банком России.

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2020 года составила 23,9 миллиарда рублей. Процентные доходы по кредитному портфелю, являясь одним из ключевых источников доходов банка, выросли на 32% и составили 53 миллиарда. Результат по операциям с ценными бумагами по итогам первого полугодия составил 1,6 миллиарда рублей.

Высокие показатели достаточности капитала и существенный объем ликвидных активов позволяют банку реализовывать стратегию, направленную на рост бизнеса и клиентской базы.

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