Новый раздел викторины «Изучи интернет — управляй им»: три тура о языковом и культурном разнообразии в интернете

Участники викторины разберутся в нюансах интернет-кодировки, IDN и многоязычных адресах электронной почты (Email Address Internationalization, EAI), кириллических доменах России, новых доменах верхнего уровня (New gTLD), а также цифровой трансформации русского языка.

Отвечая на вопросы викторины, которые сначала могут показаться сложными, можно узнать более 80 интересных фактов о современном интернете: о Unicode и Punycode и том, что скрывается за загадочными символами «xn--»; что в домене .COM можно регистрировать кириллические адреса, а домены с символами арабского алфавита записываются справа налево; что у корпорации «Яндекс» есть собственный домен верхнего уровня, а самый длинный домен верхнего уровня из ныне существующих состоит из 14 символов; что слово «хештег» пишется с двумя буквами «е», а в слове «домен» ударение ставится на второй слог. Участники викторины разберутся в главных принципах универсального принятия (Universal Acceptance, UA) — состоянии, при котором все интернет-приложения, сервисы и системы правильно и единообразно принимают, проверяют, обрабатывают, хранят и отображают все доменные имена и адреса электронной почты, включая те, в которых используются символы национального алфавита.

Часть вопросов нового раздела викторины связана с национальным кириллическим доменом России .РФ, который в этом году отмечает десятилетие. Игрокам предстоит ответить, регистрация каких доменных имен запрещена в .РФ, можно ли использовать в доменах .РФ букву «ё» и регистрировать односимвольные адреса, для каких целей чаще всего используются доменные имена .РФ и на многие другие вопросы.

Викторина доступна всем пользователям и рекомендована для использования на досуге, в школе или профильных образовательных мероприятиях. Для выполнения заданий достаточно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им».