2020-07-31T12:07:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 31 июля 2020: День города белгородцы отметят в масках

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 31 июля [инфографика]
Ирина ТАРАСОВА
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День города белгородцы отметят в масках и соблюдая социальную дистанцию.День города белгородцы отметят в масках и соблюдая социальную дистанцию.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области в течение нескольких недель число новых заболеваний коронавирусной инфекцией регистрируется в пределах 40-45 человек, а статистика нескольких последних дней показала даже меньшее число заболеваний. Так, 24, 27, 30 июля в области было зарегистрировано 39 новых заболевших коронавирусом. Все это позволяет сделать весьма осторожные выводы, что эпидемиологическая ситуация несколько стабилизировалась и даже идет на спад.

День города Белгород будет отмечать в масках и соблюдая социальную дистанцию

Стабилизация эпидемиологической ситуации позволила городским властям разрешить проведение празднеств в честь Дня города, который Белгород по традиции отмечает 5 августа. Празднества начались еще 30 июля и продлятся до 8 августа. При этом городские власти напоминают, что всем участкам торжеств необходимо строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Масочный режим – обязателен для всех. Парт Победы и Сооборная площадь Белгорода станут основными площадками, где пройдут самые разнообразные мероприятия. Ко Дню города планируют открыть фонтан на Свято-Троицкой бульваре, также праздничные мероприятия пройдут у спортивного комплекса Светланы Хоркиной и в других местах. Самым ярким моментом праздника станет выступление на Соборной площади группы «Ночные снайперы», а завершит день 5т августа – красочный салют.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Число новых заболеваний в области за минувшие сутки – 42 пациента с подтвержденным диагнозом СOVIL-19

За минувшие сутки в области зарегистрировано 42 новых пациентов с подтвержденным диагнозом СOVIL-19. Всего с начала пандемии число заболевших на 31 июля составило 5 952 человека. Число легальных исходов составило 51 случай. Последним умершим в регионе стал 72-летний житель областного центра, который проходил лечение на базе Городской больницы №2.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 304 человека находятся на госпитализации, 10 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

«Лидером» по числу заболевших остается Белгород – 1 130 (+4) случаев. За ним идет Старооскольский городской округ – 970 (+8) и Белгородский район - 694 (+2). На Белгород также приходится наибольшее число умерших – 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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