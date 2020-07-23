2020-07-23T11:17:46+03:00
Общество

Новый телеканал GOLFTV теперь на видеосервисе Wink от «Ростелекома»

Подписчики увидят эксклюзивные материалы о звездах мирового гольфа
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«Медиа Альянс» и «Ростелеком» на эксклюзивной основе представляют российским телезрителям тематический канал GOLFTV от Discovery, Inc. С 22 июля 2020 года телеканал стал доступен подписчикам интерактивного ТВ и видеосервиса Wink на кнопке 614.

В эфире канала GOLFTV — прямые трансляции этапов PGA-тура, Европейского тура и других наиболее значимых турниров с участием ведущих гольфистов мира. С 6 по 9 августа GOLFTV в прямом эфире покажет PGA Championship, а позже, в ноябре — Augusta Masters 2020 (оба — турниры серии «мейджор»).

Также в эфире канала будут представлены эксклюзивные документальные материалы, посвященные звездам мирового гольфа, таким как Тайгер Вудс и Франческо Молинари. Например, тележурнал «Моя игра: Тайгер Вудс» рассказывает о величайшем гольфисте современности, его подходе к игре и о том, как он проживает каждый момент на поле.

- Это событие, к которому мы долго готовились — Россия стала первым рынком для Discovery, Inc., где GOLFTV запускается как линейный канал. И я рад, что этот запуск происходит совместно с компанией “Ростелеком”. Таким образом мы продолжаем развивать наше многолетнее стратегическое партнерство. Начало вещания канала совпадает с возобновлением мировых турниров, и я уверен, это станет приятным подарком для всех любителей гольфа. Например, уже 22 июля стартует европейский тур British Masters, который будет транслироваться на GOLFTV в прямом эфире, — сказал генеральный директор «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

- Мы рады представить всем российским поклонникам гольфа первый профессиональный телеканал, который на 100% посвящен их любимой игре. Гольф надо уметь показать и грамотно прокомментировать, именно это GOLFTV делает с неизменно высоким качеством. У этого вида спорта очень преданные поклонники, число которых в нашей стране увеличивается с каждым годом. Как говорится, если ты увлекся гольфом, то это на всю жизнь. Надеюсь, что это правило будет распространяться и на новый телеканал — поклонники гольфа с удовольствием начнут смотреть GOLFTV и это станет их привычкой навсегда, — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Подписчикам Wink доступно всё семейство телеканалов Eurosport, а с запуском GOLFTV в видеосервисе «Ростелекома» полностью представлено спортивное портфолио «Медиа Альянса».

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