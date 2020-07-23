Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 июля 2020: Кто из предпринимателей получит субсидии для профилактики COVID-19

В Белгородской области с 15 июля по 15 августа предприниматели могут подать заявку на получение субсидии для профилактики COVID-19 Кто может претендовать на получение средств, - в материале «КП»

Заявку на получение единоразовой субсидии можно подать через личный кабинет или непосредственно в самой налоговой инспекции

с 15 июля федеральная налоговая служба начала принимать заявления от предпринимателей на получение единоразовой субсидии. Ее цель — частично компенсировать затраты, связанные с деятельностью того или иного предпринимателя в условиях COVID-19. Подать заявление можно до 15 августа, обратившись через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или непосредственно в самой налоговой инспекции.

Сумма субсидии: 15 000 рублей на первоначальные расходы плюс по 6 500 рублей на каждого сотрудника. Для индивидуальных предпринимателей без работников размер субсидии равен 15 000 рублей, сообщается на сайте областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Подчеркивается, что претендовать на субсидию могут индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства, которые напрямую работают с людьми: заведения общественного питания; предприятия бытовых услуг; фитнес-залы; санатории; социальные НКО.

На полученные средства предприниматели смогут закупить санитайзеры и средства индивидуальной защиты, которые необходимы для работы их организаций в условиях коронавирусной пандемии.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Число новых заболеваний за минувшие сутки составило 44 случая

За минувшие сутки в регионе выявлено 44 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в области число заболевших составило 5 5711 человек. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 95 человек и составило 5 167.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в области на госпитализации остаются 346 человек, из низ 10 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.