Пятьсот томов и три года следствия: в белгородском Следкоме рассказали о самых громких делах

Юлиан Уразов: "Мы не имеем права на ошибку, ведь на другой чаше весов – судьба человека". Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

25 июля все следователи страны отмечают профессиональный праздник. О тонкостях своей работы «Комсомолке» рассказал подполковник юстиции Юлиан Уразов. В правоохранительные органы он пришел по примеру отца и уже пятнадцать лет трудится в следствии.

На протяжении восьми лет Юлиан Валерьевич руководит вторым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СК России по Белгородской области. Профессиональную деятельность начал с работы рядовым следователем прокуратуры Ровеньского района. Именно здесь после студенческой скамьи он получил свое первое дело и окунулся в рабочие будни.

- В те времена одному следователю приходилось заниматься делами разной направленности: убийства, экономика, коррупция… Да, в институтах изучают уголовное, процессуальное право, но, честно скажу, не имея практики, сложно разобраться во всех тонкостях. Вскоре после назначения на должность мне представилась возможность применить свои знания в работе. Отчетливо помню свое первое дело - это было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В одном из сел Ровеньского района мужчина забил скалкой свою сожительницу. Я сразу понял алгоритм расследования. Собрал имеющиеся улики, назначил необходимые экспертизы. Дело завершилось обвинительным приговором, - вспоминает Юлиан Уразов.

Монотонной работу следователя не назовешь. Фото: СУ СК России по Белгородской области.

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО КАК УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ

На сегодняшний день в копилке нашего собеседника десятки расследованных уголовных дел. Однако есть и те, которые отложились в памяти больше всего.

- Когда я работал в Валуйском межрайонном следственном отделе при прокуратуре, в Ровеньском районе произошло громкое преступление – убийство бабушки и ее четырехлетнего внука. В криминалистическом, экспертном и оперативно-розыскном плане это уголовное дело могло бы стать учебным пособием. Оперативным путем удалось установить подозреваемого. В ходе расследования мы изъяли орудие преступления – нож. Водолазы нашли его в реке. Всего по делу провели порядка тридцати разноплановых экспертиз: не только по крови, но и трасологические, медико-криминалистические, по волокнам и по части целого. Ни по одному делу столько не было. Даже обнаружили на форточке, через которую преступник забрался в дом, клочок его нижнего белья, а на табурете след от обуви, - рассказывает подполковник юстиции.

По его словам, все экспертизы были стопроцентные. Дело расследовали в кратчайшие по тем меркам сроки – всего за четыре месяца. Преступником оказался девятнадцатилетний местный житель. Как объяснил сам парень, в ту ночь он был пьян. Молодой человек пытался убедить следствие, что не планировал никого убивать, а собирался лишь похитить деньги. Как выяснилось, в дом женщины он залез через форточку. Когда хозяйка вышла из комнаты, он напал на нее и нанес порядка десяти ударов ножом, который принес с собой. От шума проснулся и четырехлетний малыш, который гостил у бабушки. Преступник хладнокровно убил и его. Злоумышленник напрасно рассчитывал на снисхождение присяжных. Он получил пожизненный срок.

Именно следователь определяет ход осмотра места преступления и дальнейший порядок действий. Фото: СУ СК России по Белгородской области.

КАЖДОЕ НОВОЕ ДЕЛО С ЧИСТОГО ЛИСТА

По словам Юлиана Валерьевича, профессия следователя ежедневно приносит новые эмоции и новые знания. Монотонной эту работу не назовешь. Каждый материал, каждое новое уголовное дело начинается с изучения нормативных документов и различных положений. Для любой сферы деятельности – своя правовая база. Чтобы вывести преступника на чистую воду, нужно разбираться и в налогах, и в коррупции, и в экономике.

- От того насколько следователь подкован в том или ином вопросе, зависит правильность квалификации преступления. Мы не имеем права на ошибку, ведь на другой чаше весов – судьба человека, - считает Юлиан Уразов.

Даже, казалось бы, похожие преступления имеют свои особенности. За последние годы расследовалось несколько крупных уголовных дел по незаконной игорной деятельности. При этом преступники использовали разные схемы и прикрытия. В одном случае криминальный бизнес существовал под видом интернет-кафе, в другом за терминалами приема платежей скрывались игровые автоматы.

- Что касается текущих уголовных дел – одно из самых сложных как раз об игорной деятельности, которая была замаскирована под рынок ценных бумаг. Все было тщательно законспирировано и подкреплено решениями судов. Тем не менее, удалось найти доказательства и раскрыть преступление. Расследование длилось порядка трех лет. Материалы дела насчитывают 500 томов, плюс вещественные доказательства, изъятое оборудование, другие документы, - говорит Юлиан Валерьевич.

Во главе преступного сообщества стояли несколько белгородцев. Организаторы от «А» до «Я» продумали схему ведения бизнеса. Все преподносилось как торги на бирже. Разработанный ими программный продукт распространялся по всей стране. Филиалы фирмы были открыты в 64 регионах России. В структуре задействовались опытные программисты, юристы, дизайнеры. Создать видимость законной деятельности, по версии следствия, им помог преподаватель одного из белгородских вузов. Для отвода глаз даже выплачивались налоги. Если в одном из регионов возникали проблемы с правоохранителями, организаторы направляли в филиал необходимый пакет документов и четкий алгоритм действий. Были случаи, когда дела доходили до судов, но «штатным юристам» удавалось увести от ответственности своих подопечных. Впоследствии и сами защитники стали фигурантами уголовного дела.

В век цифровых технологий немаловажную роль играют гаджеты. Фото: СУ СК России по Белгородской области.

- Это большое, трудоемкое и затратное как в интеллектуальном, моральном, физическом, так и в материальном смысле дело. Для раскрытия преступления пришлось задействовать массу оперативных сотрудников. Требовалось найти и допросить не только участников преступного сообщества, но и свидетелей, которые рассредоточены по всей стране. На сегодняшний день уголовное дело направлено в суд, - подчеркнул руководитель отдела.

ГЛАВНЫЙ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ

Сотрудникам Следственного комитета приходится работать над самыми разными преступлениями: убийства, коррупция, насилие, травмы на производства, несчастные случаи с детьми. По мнению Юлиана Уразова, чтобы добиться признания подозреваемого, надо уметь правильно выстроить беседу, и показать, что ты знаешь не меньше его. Когда у следствия есть неопровержимые доказательства совершенного преступления, отрицать вину бессмысленно.

- На место происшествия, как правило, выезжают представители разных ведомств. Но главный здесь – следователь, и никто другой. Именно он определяет ход осмотра места преступления и дальнейший порядок действий, а также последовательность экспертиз. Каждую найденную улику необходимо грамотно зафиксировать и представить доказательства суду.

В нынешнее время работу следователей облегчают усовершенствованные технологии. Если раньше для обнаружения отпечатков пальцев использовался только дактилоскопический порошок, то сегодня в распоряжении криминалистов – цианакрилатная камера. Она гораздо лучше фиксирует след на объекте, не позволяет ему смазаться.

В век цифровых технологий немаловажную роль играют гаджеты. Существует программный комплекс, который позволяет считать даже скрытую или удаленную информацию с любого устройства.

Не имея практики, сложно разобраться во всех тонкостях расследования. Фото: СУ СК России по Белгородской области.

В ЖИЗНИ ВСЕ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ В КИНО

Работа следователя, по большей части, интеллектуальная. Он много времени проводит в кабинете, но надо быть готовым и к физическим нагрузкам.

- Периодически бывают и ночные выезды, и суточные, когда приходится брать с поличным преступников и проводить нетерпящие отлагательства обыски сразу на нескольких объектах. Если в кино все улики лежат на поверхности, а преступники сразу во всем признаются, то в жизни – не так. В реальности следователь мало разговаривает, и при этом очень много делает, - замечает Юлиан Валерьевич.

Полностью отключиться от работы не получается даже в выходные, да и нельзя. Ведь сроки по материалам уголовных дел не приостанавливаются на ночь или на время отпуска. Вот и приходится засыпать и просыпаться с мыслями о работе. По словам нашего собеседника, ненадолго переключиться ему помогают отдых на природе, рыбалка, спорт и семья.

- Хотел бы я, чтобы мой ребенок пошел по моим стопам? Если он сделает такой выбор, то я приложу все усилия, чтобы поддержать его и передать ему свои знания. Думаю, что вполне могу вдохновить. Надеюсь, он будет получать такое же удовольствие от работы, как и я.

По мнению Юлиана Уразова, каждый работник правоохранительной системы должен хоть ненадолго побыть следователем, чтобы понять весь процесс от возбуждения уголовного дела до вынесения приговора.

- В профессиональный праздник желаю своим коллегам крепкого здоровья и душевного равновесия. Ну, и конечно семейного благополучия. Когда есть надежный тыл, никакие трудности не страшны и любое дело по плечу.