2020-07-22T11:54:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 июля 2020: В Белгороде ко Дню города почетными гражданами станут двое врачей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 22 июля [инфографика]
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 июля 2020: В Белгороде ко Дню города почетными гражданами станут двое врачей.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 июля 2020: В Белгороде ко Дню города почетными гражданами станут двое врачей.Фото: "КП" Архив
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Медики все эти месяцы на острие борьбы с коронавирусной инфекцией. В преддверии Дня города, который все белгородцы традиционно отмечают 5 августа, нагрудные знаки Почетного гражданина вручат двум врачам. Такое решение приняли депутаты во время очередной сессии Белгородского горсовета, которая состоялась вчера, 21 июня.

Медики Валентина Яценко и Александр Баранов станут Почетными гражданами Белгорода

Отметим, что в бюллетень для голосования были внесены кандидатуры. Депутатам предложили выбирать между председателем городского отделения Союза пенсионеров России, заместителем директора Дворца детского творчества Галиной Заморозовой, врачом общей практики отделения семейной медицины №2 белгородской городской поликлиники Валентиной Яценко и главным врачом областной Инфекционной клинической больницы имени Павловского Александром Барановым. Большая часть голосов депутаты отдали двум врачам.

Напомним, что звание «Почетный гражданин города Белгорода» присваивается жителям областного центра с 1963 года. За это время его получили более 70 человек.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Белгородской области число новых случаев заболевания коронавирусом составило 44 человека. Всего с начала пандемии в области число заболевший составило 5 571 человек. При этом число выздоровевших — 5 167, за минувшие сутки из больниц выписано 9 5пациентов.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в области на госпитализации остаются 349 человек, из низ 12 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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