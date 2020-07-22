Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 июля 2020: В Белгороде ко Дню города почетными гражданами станут двое врачей

Медики все эти месяцы на острие борьбы с коронавирусной инфекцией. В преддверии Дня города, который все белгородцы традиционно отмечают 5 августа, нагрудные знаки Почетного гражданина вручат двум врачам. Такое решение приняли депутаты во время очередной сессии Белгородского горсовета, которая состоялась вчера, 21 июня.

Медики Валентина Яценко и Александр Баранов станут Почетными гражданами Белгорода

Отметим, что в бюллетень для голосования были внесены кандидатуры. Депутатам предложили выбирать между председателем городского отделения Союза пенсионеров России, заместителем директора Дворца детского творчества Галиной Заморозовой, врачом общей практики отделения семейной медицины №2 белгородской городской поликлиники Валентиной Яценко и главным врачом областной Инфекционной клинической больницы имени Павловского Александром Барановым. Большая часть голосов депутаты отдали двум врачам.

Напомним, что звание «Почетный гражданин города Белгорода» присваивается жителям областного центра с 1963 года. За это время его получили более 70 человек.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Белгородской области число новых случаев заболевания коронавирусом составило 44 человека. Всего с начала пандемии в области число заболевший составило 5 571 человек. При этом число выздоровевших — 5 167, за минувшие сутки из больниц выписано 9 5пациентов.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в области на госпитализации остаются 349 человек, из низ 12 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.