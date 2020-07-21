Белгородская пенсионерка перевела мошенникам больше 3,5 миллионов

Белгородская пенсионерка после звонка мошенников лишилась крупной суммы денег. Аферисты позвонили женщине под видом сотрудников банка и сообщили, что с ее счета кто-то пытался снять четыре с половиной тысячи рублей. Потом белгородку переключили якобы на службу безопасности. Со временем в беседу включился и лже-сотрудник правоохранительных органов. Они обещали помочь пенсионерке защитить ее накопления от несанкционированного списания.

- Женщину предупредили, что она должна зарядить телефон, постоянно быть на связи и четко следовать всем инструкциям. Выполняя указания незнакомцев, женщина сняла хранившиеся в нескольких банках денежные средства и частями через разные банкоматы перевела более 3 500 000 рублей на счета злоумышленников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция пытается вычислить злоумышленников. Правоохранители призывают белгородцев не доверять незнакомцев. Мошенники звонят на телефоны и, представляясь сотрудниками банков, сообщают, что ваша карта заблокирована, с нее пытаются снять или перевести деньги в другой регион или же от вашего имения якобы подана заявка на кредит. Лучший способ защититься от любой аферы – не вступать в диалог с незнакомцами и уж тем более не пускать их домой.

- Никому не сообщайте свои персональные данным, пин-код карты, цифры, напечатанные на ее обратной стороне, и коды, поступающие в СМС-сообщениях. Если вы потеряли банковскую карту или телефон, к которому она привязана, сразу же обратитесь в банк с просьбой заблокировать доступ к счету, - напоминает полиция.