2020-07-21T15:52:38+03:00
Экономика

Сотрудники Металлоинвеста отпраздновали День металлурга

В этом году профессиональный праздник коллектив отметил в новом формате
Поделиться:
..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

Традиционное торжественное собрание на Лебединском ГОКе, входящем в компанию «Металлоинвест», было организовано в формате масштабной онлайн-конференции, объединившей руководителей Компании и предприятия, сотрудников различных подразделений. Областными, ведомственными и корпоративными наградами были отмечены более 450 передовиков производства. При этом впервые в истории комбината почётного звания «Ветеран труда АО «Лебединский ГОК» удостоились 12 профессионалов. Лучшим подразделением за первое полугодие 2020 годастало автотракторное управление.

- В этом году весь коллектив приложил немало усилий, чтобы праздник состоялся с соблюдением всех существующих на сегодняшний день ограничений, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Мы изменили привычный формат многих мероприятий. При этом поиск решений и организационная работа подарили нам дополнительную возможность для общения. Несмотря на разделявшее участников расстояние, собрание прошло в тёплой, неформальной обстановке и обеспечило нам мощный заряд положительных эмоций.

Фото: Александр Белашов.

Фото: Александр Белашов.

Музыкальный подарок сотрудникам предприятия и жителям города преподнесли российские рок-звёзды из группы Би-2. Насладитьсяполуторачасовым концертом и услышать поздравления с Днём металлурга из уст любимых артистов могли все желающие в официальных сообществах Металлоинвеста в социальных сетях.

Специально ко Дню металлурга представители Совета молодёжи Лебединского ГОКа организовали квест. Мероприятие проходило уже второй год подряд. В этот раз в нём приняли участие около 500 человек.

Ещё одним ярким событием стал городской автопробег. И конечно, по традиции, жителей Губкина ждал праздничный салют.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Белгородские ученые установили влияние наноматериалов на ДНК живых организмов
Житель Белгородской области сдал на металлолом чужой трактор
Собачья жизнь: в Белгороде появятся площадки для выгула собак
В Липецкой области за год на 35% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк предложил новые условия рефинансирования ипотеки
У белгородского шашлычника украли 190 килограммов мяса
Гибель молодой женщины в Белгороде привлекла внимание регионального Следственного комитета
В Старом Осколе вручили ключи 9 новоселам
В Белгороде на конкурсе «Студенческая весна 2020» достойно выступили губкинцы
Ветеранам Великой Отечественной в Валуйках подарили телефоны
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Жительница Старого Оскола закидала судебного пристава камнями
Сбербанк продолжает помогать своим корпоративным клиентам в рамках государственных программ поддержки бизнеса
Сегодня в Белгородской области местами будут дожди и грозы
Белгородцы летом не будут платить за газовое отопление
В Шебекино столкнулись «пятерка» и патрульный автомобиль
Под нажимом приставов белгородское предприятие выплатило сотруднику более миллиона за производственную травму
В Белгородской области только за неделю произошло 5 ландшафтных пожаров
Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек
В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик