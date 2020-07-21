Сотрудники Металлоинвеста отпраздновали День металлурга

Традиционное торжественное собрание на Лебединском ГОКе, входящем в компанию «Металлоинвест», было организовано в формате масштабной онлайн-конференции, объединившей руководителей Компании и предприятия, сотрудников различных подразделений. Областными, ведомственными и корпоративными наградами были отмечены более 450 передовиков производства. При этом впервые в истории комбината почётного звания «Ветеран труда АО «Лебединский ГОК» удостоились 12 профессионалов. Лучшим подразделением за первое полугодие 2020 годастало автотракторное управление.

- В этом году весь коллектив приложил немало усилий, чтобы праздник состоялся с соблюдением всех существующих на сегодняшний день ограничений, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Мы изменили привычный формат многих мероприятий. При этом поиск решений и организационная работа подарили нам дополнительную возможность для общения. Несмотря на разделявшее участников расстояние, собрание прошло в тёплой, неформальной обстановке и обеспечило нам мощный заряд положительных эмоций.

Фото: Александр Белашов.

Музыкальный подарок сотрудникам предприятия и жителям города преподнесли российские рок-звёзды из группы Би-2. Насладитьсяполуторачасовым концертом и услышать поздравления с Днём металлурга из уст любимых артистов могли все желающие в официальных сообществах Металлоинвеста в социальных сетях.

Специально ко Дню металлурга представители Совета молодёжи Лебединского ГОКа организовали квест. Мероприятие проходило уже второй год подряд. В этот раз в нём приняли участие около 500 человек.

Ещё одним ярким событием стал городской автопробег. И конечно, по традиции, жителей Губкина ждал праздничный салют.