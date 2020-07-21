Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 21 июля 2020: Массовые мероприятия все еще под запретом

В Белгородской области все еще запрещены масштабные массовые мероприятия. Белгородцев волнует, как будет проходить праздник Первого звонка, который не за горами. Но при тот, что количество госпитализаций, как подтверждает статистика, не растет, говорить о снятии ограничений на массовые мероприятия — рано.

Область еще не вышла на третий уровень снятия ограничений

В регионе не планируют разрешать проведение массовых мероприятий. Об этом на совещании губернатора с членами правительства заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева. Она отметила, что из муниципалитетов поступают запросы на проведение выпускных вечеров и других масштабных мероприятий. Но при этом Наталия Зубарева подчеркнула, что хотя эпидемиологическая обстановка остается стабильной и количество госпитализаций не растет, речь о снятии ограничений на массовые пока не идет.

Наталия Зубарева такое решение объяснила тем, что область еще не вышла на третий уровень снятия ограничений, который предполагает проведение массовых мероприятий. Также она подчеркнула:

- Любые мероприятия должен согласовывать Роспотребнадзор, даже локальные площадки. Любые подобные мероприятия являются нарушением постановления губернатора, который руководит штабом по противодействию распространению коронавируса в регионе.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Число выздоровевших превысило число новых заболевших

В регионе, как утверждают власти, стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Так, за минувшие сутки число новых заболеваний с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 41 человек. В то же время за минувшие сутки с госпитализации снят 51 пациент. Число заболевших с начала пандемии составило 5 527 человек, число выздоровевших — 5 072.

Отметим, что по сообщению областного штаба по борьбе с распространением короновирусной инфекции, на госпитализации находятся 349 человек, из них 12 — в тяжелом состоянии, они дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.