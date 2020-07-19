В Белгородском районе прошел фестиваль любительского рыболовства «На всю катушку»

Более 70 любителей активного отдыха состязались в своем мастерстве на традиционном фестивале «На всю катушку» по ловле рыбы на водоеме «Красный Октябрь» в Белгородском районе. Золото фестиваля в упорной борьбе завоевали росгвардейцы. Бонусом стал хороший отдых.

Главным частником фестиваля стал 96 летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Грудинкин. С августа 1942 года по август 1943 года он проходил службу командиром пулеметного взвода 556-го стрелкового полка 169-й Рогачевской стрелковой дивизии, а после войны служил в подразделениях Управления лагерей НКВД СССР.

Алексей Сергеевич на протяжении 91 года является верным поклонником рыбалки. По его словам, рыбалкой он начал увлекаться еще в 1929 году, а сейчас сбрасывает с себя несколько десятков лет, как только удочка оказывается у него в руках. В этот раз Алексей Сергеевич не стал победителем, но получил заряд бодрости духа и положительных эмоций от занятия любимым делом в такой приятной обстановке.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

От Управления Росгвардии по Белгородской области в турнире приняли участие помощник начальника правового отдела, капитан Александр Афанасьев и начальник филиала ФГКУ ОВО по Корочаскому району, майор полиции Александр Чуйков.

В упорной борьбе в открытом первенстве команда Росгвардии завоевала золото. Серебро досталось команде Совета ветеранов Белгородского района, а бронза - региональному отделению ДОСААФ России по Белгородскому району.

Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин отметил:

- Рыбная ловля с точки зрения психологов – один из самых эффективных способов релаксации, ведь справедливо говорят: время, проведенное на рыбалке, не входит в годы жизни.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В ходе фестиваля рыбаки выловили больше 33 килограмм рыбы. Каждого любителя рыбной ловли наградили ценными подарками и призами, а после пригласили к столам и угощали отменным кулешом и чаем, приготовленными на полевой кухне Управления Росгвардии.