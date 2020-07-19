2020-07-19T20:06:20+03:00
Общество

В Белгородском районе прошел фестиваль любительского рыболовства «На всю катушку»

Росгвардейцы стали победителями, завоевали золото и отлично отдохнули
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Более 70 любителей активного отдыха состязались в своем мастерстве на традиционном фестивале «На всю катушку» по ловле рыбы на водоеме «Красный Октябрь» в Белгородском районе. Золото фестиваля в упорной борьбе завоевали росгвардейцы. Бонусом стал хороший отдых.

Главным частником фестиваля стал 96 летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Грудинкин. С августа 1942 года по август 1943 года он проходил службу командиром пулеметного взвода 556-го стрелкового полка 169-й Рогачевской стрелковой дивизии, а после войны служил в подразделениях Управления лагерей НКВД СССР.

Алексей Сергеевич на протяжении 91 года является верным поклонником рыбалки. По его словам, рыбалкой он начал увлекаться еще в 1929 году, а сейчас сбрасывает с себя несколько десятков лет, как только удочка оказывается у него в руках. В этот раз Алексей Сергеевич не стал победителем, но получил заряд бодрости духа и положительных эмоций от занятия любимым делом в такой приятной обстановке.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

От Управления Росгвардии по Белгородской области в турнире приняли участие помощник начальника правового отдела, капитан Александр Афанасьев и начальник филиала ФГКУ ОВО по Корочаскому району, майор полиции Александр Чуйков.

В упорной борьбе в открытом первенстве команда Росгвардии завоевала золото. Серебро досталось команде Совета ветеранов Белгородского района, а бронза - региональному отделению ДОСААФ России по Белгородскому району.

Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин отметил:

- Рыбная ловля с точки зрения психологов – один из самых эффективных способов релаксации, ведь справедливо говорят: время, проведенное на рыбалке, не входит в годы жизни.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В ходе фестиваля рыбаки выловили больше 33 килограмм рыбы. Каждого любителя рыбной ловли наградили ценными подарками и призами, а после пригласили к столам и угощали отменным кулешом и чаем, приготовленными на полевой кухне Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит
Неожиданное мнение высказала один из самый авторитетных и уважаемых политиков Хабаровского края, один из ближайших соратников губернатора Фургала, председатель законодательного собрания Ирина Зикунова
Новости 24
В Белгородской горбольнице №2 скончался 49-й пациент с подтвержденным COVID-19
Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку
В селе Хмелевец Белгородчины семья Мирошниченко победила в конкурсе на лучшее подворье
Мэр Белгорода раскритиковал заросший травой закрытый стадион
В Белгороде ушел из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Василий Хоркин
20 083 маленьких белгородца в июле получили выплаты, положенные на детей от 3 до 7 лет
В частном секторе Губкино строят дороги
67 белгородских ребят-призывников отправились на военную службу в Росгвардию
Жители Грайворонского района Белгородчины знают, как избежать пожара
В Белгородской области задержали местную жительницу, скрывающуюся от правосудия за убийство
В библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы
Будет ли в Губкине «Парк нашей мечты»?
В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги
В Белгородской области бюджетники могут подать заявку на льготную ипотеку