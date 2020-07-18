2020-07-18T14:09:18+03:00
Общество

18 июля профессиональный праздник отмечают органы государственного пожарного надзора Белгородчины

93 года назад праздник был утвержден Советом народных комиссаров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Что главное в борьбе с пожарами? Их не допустить! С этой задачей уже на протяжении 93 лет успешно справляются сотрудники государственного пожарного надзора. История органов государственного пожарного надзора началась еще в XV веке, а официальной точкой отсчета считается 18 июля 1927 года. Именно тогда Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров РСФСР было утверждено «Положение о государственном пожарном надзоре». Этот документ положил начало развитию уникальной в мировой практике эффективной структуры противопожарной службы.

И в поле, и на производстве, и в школе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сегодня служба считается одной из ведущих служб в структуре государственной противопожарной службы МЧС России. Главная задача – проверка деятельности организаций, состояния эксплуатируемых ими объектов, устранение выявленных нарушений.Сегодня руководителем управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области является Алексей Гусев.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Инспекторы – частые гости в школах, вузах и детских садах. Теоретические и практические занятия на тему пожарной безопасности, встречи с населением, ответы на вопросы, касающиеся пожарной безопасности в быту и на работе, – вот те реальные меры, которые помогают снизить печальную статистику возгораний.

Особое внимание - объектам с массовым пребыванием людей

Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей. Это, как правило, объекты образования, здравоохранения и социальной защиты. Кроме того, инспекторы УНДиПР выезжают на каждый пожар, опрашивают свидетелей, проводят осмотр места происшествия, устанавливают причину и очаг возгорания. Нельзя не отметить тот факт, что органы госпожнадзора строят свою работу на тесном взаимодействии с другими надзорными органами, в том числе прокуратурой, Ростехнадзором и Роспотребнадзором, органами государственного строительного надзора. При проведении профилактической работы их помощниками выступают средства массовой информации, органы местного самоуправления и социальной защиты, органы управления лесным хозяйством, экологические службы. И, конечно же главный помощник – это Белгородское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Профилактика и еще раз профилактика

Ежедневная работа, проводимая сотрудниками УНДиПР, позволила добиться значительных результатов в области профилактики и предупреждения возгораний, существенно снизив количество жертв и объем материальных потерь в результате пожаров. В Белгородской области предупреждаются тысячи возгораний. За этими цифрами - самоотверженный труд специалистов пожарного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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