Модернизация на ЛГОКе: больше руды и больше концентрата

Для ремонтных служб комбината и работников обогатительной фабрики подобная замена не в диковинку: ранее были обновлены пять агрегатов. В перспективе планируется заменить оставшиеся одиннадцать.

Сама мельница большая: девять с половиной метров диаметром. Она сменила на трудовом посту «девятиметровый» агрегат. И дело не только в очевидном приросте объёма выпускаемого концентрата. Автоматизирована система управления данным типом мельниц, что позволяет уменьшить расход электроэнергии. Кроме того, новые мельницы не только более производительные, но и надёжнее в плане приводов: там установлены упругие муфты, что делает узел привода более стойким к нагрузкам.

- Остановку мельницы провели 12 мая: начали демонтаж старого оборудования. На данный момент уже произведён монтаж новой мельницы, идёт обварка швов, футеровка. Запуск мельницы в работу планируем 5 августа, - рассказал Олег Бантюков, начальник цеха ремонтов фабрик РМУ.

Постоянное обновление техники позволяет компании «Металлоинвест» наращивать объёмы производства, снижать потери и делать свою продукцию более конкурентоспособной на рынке. А работники обогатительной фабрики отмечают, что работать с новыми агрегатами комфортней.

Максим Баркалов