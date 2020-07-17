2020-07-17T16:17:47+03:00
Общество

Уникальный экспонат в уникальном белгородском музее

Коллекцию музея фармакологии пополнил микроскоп из серии приборов, которой пользовался Луи Пастер
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: архив пресс-службы БелГУ.Фото: архив пресс-службы БелГУ.
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Сегодня в музее кафедры фармакологии белгородского госуниверситета насчитывается две сотни экспонатов. Стоит отметить, что количество редких вещей, хранящихся здесь, позволяет назвать белгородский музей уникальным для всей нашей страны. Подлинные приборы из фондов музея когда-то на самом деле помогали ученым двигать вперед мировую науку.

Как рассказывает руководитель профессор Михаил Покровский, побывав в музее, студенты и аспиранты понимают, насколько в университете чтят мировые и российские научные традиции. Кстати, именно Михаилу Владимировичу принадлежит идея его создания: он признается, что 30 лет назад посетил подобный музей в Германии и задумал создать аналогичный на родной земле.

– Музей, в первую очередь, имеет воспитательное и образовательное значение для студентов и аспирантов, - подчеркивает он.

Экспозиция периодически пополняется не только стараниями профессора, но и силами его коллег и учеников. Новый экспонат - австрийский микроскоп фирмы «Reichert Austria» - c благодарностью за знания передали в дар преподавателям аспиранты по направлению «Фундаментальная медицина». Как гласит история, прибор из этой серии был у самого Луи Пастера.

Подаренный раритет произведен фирмой, основанной в 1876 году в Вене. Среди ученых прошедших столетий ее микроскопы пользовались большой популярностью из-за своего отменного качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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