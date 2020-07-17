Новые люди в Белгородской области ищут пути выхода из кризиса

Сформированные на круглом столе антикризисные предложения партия «Новые люди» направит в правительство Белгородской области и областную Думу.

В круглом столе принял участие лидер регионального списка партии, предприниматель Алексей Стоян - владелец спортивных клубов «Гладиатор», а также Андрей Романовский - владелец сети детских магазинов Nika kids и интернет-магазина цифровой техники, Леонид Костюк - предприниматель, владелец сети магазинов мужской одежды Patrikman и мужских парикмахерских «Chop-chop», Дмитрий Литвинов - владелец сети кожевенных мастерских «Кожемяка» и программист, преподаватель, основатель студии f90 Валерий Пазюк. Модератором встречи стала Евгения Алексеева – директор торгового комплекса МЕГАГРИНН.

Алексей Стоян: "Все антикризисные предложения будут внесены в Белгородскую областную Думу в самые кратчайшие сроки".Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Участники встречи обсудили проблемы безработицы в регионе и господдержки пострадавших отраслей экономики, налоговой политики и привлечения в малый и средний бизнес молодежи. Они единодушно высказали мнение, что в период пандемии пострадали все отрасли малого и среднего бизнеса, а значит, господдержку должны получить все, независимо от формы собственности.

Дмитрий Литвинов - владелец сети кожевенных мастерских «Кожемяка» и программист, преподаватель, основатель студии f90 Валерий Пазюк.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- У нас общественная организация, которая 12 лет занимается с детьми, и мы не подпадаем вообще ни под какие формы господдержки, хотя не работали целых четыре месяца пандемии, - сказал Алексей Стоян. - При этом мы платим налоги, у нас есть наемные работники - тренеры.

Белгородские предприниматели высказали предложение создать свой бизнес-клуб, где могли бы обмениваться опытом, обсуждать наиболее острые и наболевшие проблемы, в том числе и с приглашением представителей властных структур и контролирующих органов. Так, на заседание, посвященное предполагаемой второй волне коронавируса, решено было пригласить представителей департамента экономического развития региона и управления Роспотребнадзора, чтобы обсудить, какие меры можно принять, чтобы не допустить вновь закрытия предприятий и организаций.

Леонид Костюк - предприниматель, владелец сети магазинов мужской одежды Patrikman и мужских парикмахерских «Chop-chop».Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Участники заседания также решили, что бизнес-клуб может стать толчком для молодежи, которая хочет заниматься собственным делом. Ведь молодые люди нацелены на то, чтобы уезжать из Белгорода, и получается постоянный отток мозгов в столицу - а надо, чтобы они знали, как себя реализовать в родном регионе. Обмен опытом и наглядный пример лидеров бизнеса может в этом помочь.

Андрей Романовский: "За рубежом давно уже поняли, что предприниматель - это основа рыночной экономики".Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- За рубежом давно уже поняли, что предприниматель - это основа рыночной экономики, и если помочь ему сегодня организовать свое дело, завтра он станет исправным налогоплательщиком, будет кормить себя, своих наемных работников, развиваться, создавать новые рабочие места, - сказал Андрей Романовский. - Государство видит смысл своей работы в том, чтобы помочь бизнесу, тогда и само оно становится богаче.

Все ожидают осенью вторую волну пандемии, и по многим прогнозам она неизбежна. Поэтому готовиться к ней необходимо уже сейчас, и по итогам круглого стола будут сформированы антикризисные предложения партии «Новые люди». Алексей Стоян заверил, что все они будут внесены в Белгородскую областную Думу в самые кратчайшие сроки.

Марина ПЕРУНОВА