2020-07-24T13:26:02+03:00
Общество

Белгородские таможенники и пограничники предотвратили незаконный ввоз запчастей для авиационной техники на сумму более 3 миллионов рублей

Гражданин Украины пытался незаконно ввести 129 деталей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской таможни.Фото пресс-службы Белгородской таможни.
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Белгородские таможенники возбудили дело об административном правонарушении в отношении гражданина Украины за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. Он пытался провезти из Украины в Россию 129 деталей, предназначенных для авиационной техники. Рыночная стоимость этих деталей составляет 3 миллиона 182 тысячи 493 рубля. Стоимость подтверждена заключением эксперта Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления.

Сменный заместитель начальника таможенного поста МАПП Нехотеевка Белгородской таможни Сергей Лебедев подчеркнул:

- Самые дорогостоящие: насос-регулятор для установки на авиационные двигатели, его стоимость 3 133 060 рублей, и лампа-фара самолетная для освещения взлетно-посадочных полос аэродромов, стоимостью 5 900 рублей. У перевозчика не было документов, разрешающих ввоз этих товаров. Таким образом, эксперт сделал заключение, что оборудование не может быть установлено на летательные аппараты.

Фото пресс-службы Белгородской таможни.

Фото пресс-службы Белгородской таможни.

Незаконно ввозимые детали были выявлены в марте этого года на таможенном посту МАПП Нехотеевка. Водитель пассажирского автобуса объяснил, что эти запчасти забыл у него неизвестный пассажир. Он переложил их в багажное отделение в надежде встретить владельца вещей и отдать их ему. При проведении таможенного и пограничного контроля автобус, следовавший по маршруту Украина – Россия, вызвал подозрение у контролирующих служб на границе. Было принято решение провести таможенный осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса с целью выявления опасных грузов. Затемнение в багажной части автобуса показало наличие незадекларированного груза.

Дальнейшую судьбу гражданина Украины определит суд, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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