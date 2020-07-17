Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 17 июля 2020: Где же могут отдохнуть уставшие от самоизоляции белгородцы

Белгородская область неумолимо приближается ко второму этапу снятия ограничений. Открыты рестораны, кафе, парки, пляжи, работают торговые центры. Безусловно, посещение ограничено рекомендациями Роскомнадзора, но все же… А за окнами — вторая половина лета. Далеко не все решаются на поездки к морю, многие заграничные курорты закрыты, да и не по карману они сегодня поиздержавшимся за время самоизоляции жителям области. И тут стоит вспомнить, что Белгородская область богата на интересные места, есть что посмотреть, куда поехать и где отдохнуть.

Окунуться в старинный быт Купино

В 60 километрах от Белгорода расположден очень необычный музей, который был основан еще в 1986 году уроженцем села, почетным профессором НИУ БелГУ Михаилом Кузюлевым. 12 экспозиционных залом и мастерские помогут окунуться в быт первых поселенцев этой местности.

Старинное оружие и доспехи, орудия труда, одежду не только можно увидеть, но и потрогать. А в случае со старинной одеждой, которую носили наши предки, даже примерить.

В ремесленных мастерских можно попробовать себя в качестве гончарных дел мастера или ткачихи. А на мастер-классе под названием «Травница» - научиться заваривать чай из 12 трав. В завершение экскурсии гостей угостят ароматной кашей, приготовленной по старинному купинскому рецепту. Музей уже принимает небольшие группы и всегда рад новым гостям.

Число новых заболеваний за минувшие сутки - 41 человек

Посещая музей в Купино или другое место, не стоит забывать, что в регионе коронавирусная инфекция идет на спад, но, тем не менее, еще существует реальная угроза заболевания опасной инфекцией. Так, за минувшие сутки в области у 41 пациента подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составляет 5 360 человек. По данным областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на госпитализации в области находится 412 пациентов, из них 17 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.