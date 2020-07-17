2020-07-17T12:44:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 17 июля 2020: Где же могут отдохнуть уставшие от самоизоляции белгородцы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 17 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 17 июля 2020: Где же могут отдохнуть уставшие от самоизоляции белгородцы.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 17 июля 2020: Где же могут отдохнуть уставшие от самоизоляции белгородцы.
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Белгородская область неумолимо приближается ко второму этапу снятия ограничений. Открыты рестораны, кафе, парки, пляжи, работают торговые центры. Безусловно, посещение ограничено рекомендациями Роскомнадзора, но все же… А за окнами — вторая половина лета. Далеко не все решаются на поездки к морю, многие заграничные курорты закрыты, да и не по карману они сегодня поиздержавшимся за время самоизоляции жителям области. И тут стоит вспомнить, что Белгородская область богата на интересные места, есть что посмотреть, куда поехать и где отдохнуть.

Окунуться в старинный быт Купино

В 60 километрах от Белгорода расположден очень необычный музей, который был основан еще в 1986 году уроженцем села, почетным профессором НИУ БелГУ Михаилом Кузюлевым. 12 экспозиционных залом и мастерские помогут окунуться в быт первых поселенцев этой местности.

Старинное оружие и доспехи, орудия труда, одежду не только можно увидеть, но и потрогать. А в случае со старинной одеждой, которую носили наши предки, даже примерить.

В ремесленных мастерских можно попробовать себя в качестве гончарных дел мастера или ткачихи. А на мастер-классе под названием «Травница» - научиться заваривать чай из 12 трав. В завершение экскурсии гостей угостят ароматной кашей, приготовленной по старинному купинскому рецепту. Музей уже принимает небольшие группы и всегда рад новым гостям.

Число новых заболеваний за минувшие сутки - 41 человек

Посещая музей в Купино или другое место, не стоит забывать, что в регионе коронавирусная инфекция идет на спад, но, тем не менее, еще существует реальная угроза заболевания опасной инфекцией. Так, за минувшие сутки в области у 41 пациента подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составляет 5 360 человек. По данным областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на госпитализации в области находится 412 пациентов, из них 17 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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