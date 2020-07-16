В Белгородской области у проселочной дороги обнаружили обгоревший труп женщины

Происшествие случилось в Волоконовском районе. У проселочной дороги в село Старооивановка обнаружили обгоревший труп женщины. В соцсетях появился пост о том, что ее руки были связаны проволокой. Однако Следственный комитет опроверг эту информацию. Среди слухов, распространившихся вокруг загадочной смерти – версия о том, что погибшую изнасиловали. Правоохранители же с такими выводами не спешат.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что по факту обнаружения тела назначена проверка. Личность погибшей еще устанавливается. Кроме термических ожогов, на ее теле не обнаружено других повреждений. Предварительная причина смерти – термический ожоговый шок. Рядом с телом нашли емкость с горючей жидкостью и спички. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и некриминальную гибель.