2020-07-16T18:02:36+03:00
Происшествия

В Белгородской области у проселочной дороги обнаружили обгоревший труп женщины

Следственный комитет опроверг информацию о том, что руки погибшей были связаны
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области у проселочной дороги обнаружили обгоревший труп женщины.В Белгородской области у проселочной дороги обнаружили обгоревший труп женщины.Фото: "КП" Архив
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Происшествие случилось в Волоконовском районе. У проселочной дороги в село Старооивановка обнаружили обгоревший труп женщины. В соцсетях появился пост о том, что ее руки были связаны проволокой. Однако Следственный комитет опроверг эту информацию. Среди слухов, распространившихся вокруг загадочной смерти – версия о том, что погибшую изнасиловали. Правоохранители же с такими выводами не спешат.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что по факту обнаружения тела назначена проверка. Личность погибшей еще устанавливается. Кроме термических ожогов, на ее теле не обнаружено других повреждений. Предварительная причина смерти – термический ожоговый шок. Рядом с телом нашли емкость с горючей жидкостью и спички. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и некриминальную гибель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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