2020-07-16T12:03:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 июля 2020: Росстат говорит, что в мае умерло 2 039 человек и только 1% от COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 16 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 июля 2020: Росстат говорит, что в мае умерло 2 039 человек и только 1% от COVID-19.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 июля 2020: Росстат говорит, что в мае умерло 2 039 человек и только 1% от COVID-19.Фото: "КП" Архив
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Коронавирусная инфекция в мае стала причиной 1 процента от числа всех смертей в Белгородской области. Всего в мае 2020 года умерло 2 039 человек. Такую статистику по итоговым заключениям медицинских работников опубликовал Росстат. В ней, в частности, отмечается, что в мае 2020 года от коронавирусной инфекции в Белгородской области скончались 26 человек. Еще у 14 умерших была подтверждена коронавирусная инфекция, но не она стала первопричиной смертельного исхода. При этом по четырем случаем медики признали, что именно инфекция повлияла на развитие необратимых осложнений. Отмечается, что доля погибших, у которых основной причиной смерти стал коронавирус, составляет 1 процент.

За минувшие сутки в области у 48 человек подтверждено заболевание коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболело 5 319 человек. По данным областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находится еще 454 пациента с коронавирусом, из них 24 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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