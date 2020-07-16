В поселке Чернянка Белгородской области открылось обновленное депо добровольной пожарной команды

В Белгородской области продолжается работа по формированию нового облика добровольной пожарной охраны. Накануне в поселке Чернянка торжественно открыли обновленное здание добровольной пожарной команды. Новенький пожарный автомобиль стал приятным подарком на «новоселье».

Команда добровольных огнеборцев в поселке Чернянка была создана в 2018 году, но до этого времени добровольцы располагались в приспособленном помещении. Теперь же у них появилось здание, обустроенное с учетом специфики работы огнеборцев. В нем созданы все условия для несения круглосуточного дежурства, оборудована и комната отдыха. Команда огнеборцев, насчитывающая 6 человек, обеспечена необходимым пожарно-техническим вооружением, в их распоряжении – два пожарных автомобиля.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

На церемонии открытия пожарного депо присутствовали глава администрации Чернянского района Татьяна Круглякова, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, Благочинный Чернянского округа протоиерей Степан Жаровский, добровольцы и жители поселка.

Как отметил в ходе церемонии открытия начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, за прошедшие годы добровольные пожарные команды не раз на практике доказывали свою необходимость: добровольцы ликвидировали пожары и загорания, спасали имущество и жизни людей, первыми приходя на помощь. Кроме того, они проводят серьезную разъяснительную работу с населением по предупреждению пожаров. А потому забота о качестве работы ДПК – это забота, в первую очередь, о безопасности жителей района.

Отметим, что всего на территории Чернянского района действует 7 добровольных пожарных команд, которые наряду с профессиональными огнеборцами ежедневно вступают в борьбу с огненной стихией.

Открытие депо ДПК превратилось в настоящий праздник для местных жителей. По окончании торжественной части для всех желающих добровольцы провели экскурсии по новому зданию пожарной команды.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Не обошлось и без приятных сюрпризов — в завершение мероприятия начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов передал временно исполняющему обязанности начальника Чернянского пожарно-спасательного гарнизона ключи от нового пожарного автомобиля.