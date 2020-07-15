2020-07-15T14:44:17+03:00
Общество

В 16 районах Воронежской области установят 8,5 тысяч новых светодиодных фонарей

Средства на модернизацию сети уличного освещения выделены из областного бюджета
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В рамках 59-го заседания регионального парламента, которое провел 9 июля председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты скорректировали параметры бюджета региона.

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– За счет перераспределения средств между главными распорядителями средств бюджета и направления остатков средств на начало года увеличиваются бюджетные ассигнования ряду департаментов. Так, департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области дополнительно направили 46,7 млн на модернизацию уличного освещения, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Финансирование установки энергосберегающих светильников проходит в рамках госпрограммы Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В ряде сельских поселений работы уже стартовали. По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, до конца года планируется установить почти 8,5 тысяч новых светодиодных фонарей, большая часть которых произведена в Воронежской области.

Наибольшее количество светодиодных фонарей появится в Подгоренском (729), Нижнедевицком (700), Ольховатском (677), Аннинском (661), Павловском (629), Терновском (625), Новоусманском (602), Верхнемамонском (556), Петропавловском (540), Панинском (532), и Калачеевском (500) районах; немного меньше – в Богучарском (425), Грибановском (372), Хохольском (339), Каширском (263) и Семилукском (189) районах.

В целом, в рамках внесенных изменений в закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» доходы областного бюджета в 2020 году увеличиваются на сумму более 4,6 млрд рублей, расходы – 11,2 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 млрд рублей, но является техническим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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