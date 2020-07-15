2020-07-15T11:43:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 июля 2020: О чем говорят качели с числом новых заболеваний

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 15 июля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 июля 2020: О чем говорят качели с числом новых заболеваний.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 июля 2020: О чем говорят качели с числом новых заболеваний.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области на 15 июля число новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 вновь снизилось — 44 случая. Напомним, что два последних дня в регионе наблюдался незначительный рост новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Так, если 12 июля число новых заболевших составляло 43 человека, то 13 и 14 июля соответственно — 48 и 51 человек. Всего на сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией в области составило 5 271 человек.

Как говорят власти региона, область неуклонно движется ко второму этапу снятия ограничений. И, увы, многими белгородцами, безусловно, уставшими от режима строгой изоляции, такие обещания воспринимаются, как отмена всех ограничений. Все меньше можно встретить людей в масках, а об антисептиках и вовсе позабыли…

При этом исследования немецких ученых говорят о том, что даже переболевшие коронавирусом могут заразиться вторично. Ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела, которые способны блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки человека. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут создать препараты для специфической терапии и профилактики коронавирусного заболевания.

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Но пока ученые ищут эффективное лекарство от опасного вируса, в Белгородской области на госпитализации находится еще 454 пациента с коронавирусом, из них 24 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Шебекинец ударил возлюбленную удочкой по голове
В Белгороде построят три новых площадки для детей
Белгородский Следком начал проверку после падения дерева на женщину с ребенком
Двое братьев-белгородцев осуждены за попытку убийства
В Белгородской области сотрудники МЧС спасли корову
В парке Победы Белгорода дерево упало на гулявшую с ребенком женщину
В Белгородской области в ДТП погиб 17-летний мотоциклист и пострадали два подростка
Белгородским пенсионерам: перерасчета не будет, «советский стаж» был учтен еще в 2009 году
Белгородку задержали за продажу москвичу несуществующей детской кроватки
Тротуар в Валуйках обкосили благодаря Интернету
Записаться на прием к белгородским судебным приставам можно через интернет
Погода: что день грядущий готовит белгородцам?
Белгородские энергетики обеспечили дополнительной мощностью фармацевтический завод
Под Белгородом произошло смертельное ДТП
В регионах Центральной России готовы отказаться от 1 и 5 копеек
Алексеевский "Бабушкин патруль" - грозная сила против горе-велосипедистов
Белгородские следователи-криминалисты учились находить пропавших людей
Белгородец не смог продать дорогое авто, пока не оплатил долги
В Белгородской области появится 13 новеньких фельдшерско-акушерских пунктов
В Белгороде 14-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа
На улице в центре Белгорода неожиданно умер парень
Белгородские спасатели следят за детской безопасностью на водоемах региона
В Белгородском регионе только за неделю ликвидировали 21 ландшафтный пожар
В отношении шебекинца возбудили уголовное дело за избиение жены костылем и шваброй
Старооскольской фотостудии таки пришлось заплатить миллионный долг