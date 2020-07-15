Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 июля 2020: О чем говорят качели с числом новых заболеваний

В Белгородской области на 15 июля число новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 вновь снизилось — 44 случая. Напомним, что два последних дня в регионе наблюдался незначительный рост новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Так, если 12 июля число новых заболевших составляло 43 человека, то 13 и 14 июля соответственно — 48 и 51 человек. Всего на сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией в области составило 5 271 человек.

Как говорят власти региона, область неуклонно движется ко второму этапу снятия ограничений. И, увы, многими белгородцами, безусловно, уставшими от режима строгой изоляции, такие обещания воспринимаются, как отмена всех ограничений. Все меньше можно встретить людей в масках, а об антисептиках и вовсе позабыли…

При этом исследования немецких ученых говорят о том, что даже переболевшие коронавирусом могут заразиться вторично. Ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела, которые способны блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки человека. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут создать препараты для специфической терапии и профилактики коронавирусного заболевания.

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Но пока ученые ищут эффективное лекарство от опасного вируса, в Белгородской области на госпитализации находится еще 454 пациента с коронавирусом, из них 24 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.