2020-07-15T11:06:48+03:00
Общество

В детском саду поселка Майский Белгородского района приборы показали превышение ртути в 153 раза

Замеры сделали специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии
Ирина ТАРАСОВА
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В детском саду поселка Майский Белгородского района приборы показали превышение ртути в 153 раза.В детском саду поселка Майский Белгородского района приборы показали превышение ртути в 153 раза.Фото: "КП" Архив
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В одной из спален детского сада №4 поселка Майский Белгородского района приборы показали превышение ртути в 153 раза (прибор показал 46 080 единиц при норме до 300 единиц).В других помещениях замеры, которые были сделаны специалистами регионального Центра гигиены и эпидемиологии, показали, что норма ртути превышена в 3-10 раз.

Как рассказал «КП» секретарь райкома КПРФ Александр Курчевский, еще в 2017 году сотрудники детсада обратились к нему за помощью, так как ни от кого не могли добиться поддержки. Садик строился с грубейшими нарушениями. Неоднократно Александр направлял запросы в различные инстанции, в том числе и в прокуратуру, чтобы разобрались с виновными. И вот 2 июля специалисты Центра выявили новый факт грубейшего нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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