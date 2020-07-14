Полиция опровергает информацию о жестоком избиении продавца шаурмы и его жены в Старом Осколе

Недавно в сети Интернет появилась информация о том, что в микрорайоне Королева в Старом Осколе подростки жестоко избили молотками продавца шаурмы и его супругу. Пост сопровождался видео, на котором запечатлена потасовка. Сообщалось также, что пострадавшую женщину забрала скорая.

Однако полиция эту информацию не подтверждает. По предварительным данным, конфликт на Королева действительно был. При этом заявлений от избитой молотками семейной пары либо сообщений из медучреждений о мужчине и женщине с характерными травмами правоохранителям не поступало.

Около полуночи 12 июля дежурная часть приняла звонок о драке на Королева. Когда полицейские приехали, участники потасовки уже разбежались.

После публикации информации об избиении полицейские опросили продавца фаст-фуда. Он рассказал, что пытался разнять компанию сцепившихся парней, сам при этом не пострадал и претензий ни к кому не имеет. По его словам, на место происшествия действительно вызывали скорую, так как наблюдавшая за происходящим беременная девушка испугалась и почувствовала себя плохо.

Вместе с тем в полицию поступило сообщение о 17-летнем подростке, который в тот же день пострадал в результате потасовки в том же микрорайоне. Однако юноша рассказал правоохранителям, что конфликт, участником которого он стал, произошел не возле шаурмичной.

Сейчас полиция выясняет, что же на самом деле случилось на Королева. Устанавливаются участники и очевидцы произошедшего. Проводится проверка.