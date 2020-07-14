2020-07-14T19:51:31+03:00
Общество

В Белгородской области возбуждено еще одно уголовное дело за жестокое обращение с животными

В совершении преступления подозревается 21-летний ранее судимый житель Грайворона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Пострадавший Дружок любимец всего двора.Пострадавший Дружок любимец всего двора.
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 июля, в соцсетях появилась информация о нападении мужчины на собаку в городе Грайвороне. В сеть также выложили фото окровавленного двортерьера.

Как позже выяснилось, инцидент произошел вечером 12 июля на улице на улице Мира. В полицию позвонила 29-летняя женщина и сообщила, что неизвестный с кухонным топориком набросился на поселившуюся на парковке собаку. Неравнодушные местные жители помешали расправе над животным. Звонившая в полицию женщина отвезла ставшего всеобщим любимцем Дружка в ветклинику, а позже забрала к себе домой.

Местная жительница написала в соцсети, что на безобидного двортерьера набросился хозяин бойцовской собаки. По ее словам, он сначала натравил на бедолагу своего питомца, а потом и вовсе обещал повесить Дружка на подъезде. Молодой человек посчитал, что любимец детворы якобы проявил к нему агрессию. Позже парень вернулся с топором и на глазах детей стал рубить прятавшееся под машиной животное.

С места происшествия молодой человек скрылся до приезда полиции. Однако впоследствии сотрудники райотдела его разыскали. Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что он не раз привлекался к административной ответственности и даже был судим за кражу. За жестокое обращение с животным в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, буквально неделю назад полиция региона сообщала о возбуждении еще одного уголовного дела по аналогичной статье. Его фигурантом стал 16-летний житель Прохоровского района. Юношу подозревают в том, что он на глазах друзей жестоко убил собаку. Видео расправы подростки выложили в Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тротуар в Валуйках обкосили благодаря Интернету
Записаться на прием к белгородским судебным приставам можно через интернет
Погода: что день грядущий готовит белгородцам?
Белгородские энергетики обеспечили дополнительной мощностью фармацевтический завод
Под Белгородом произошло смертельное ДТП
В регионах Центральной России готовы отказаться от 1 и 5 копеек
Алексеевский "Бабушкин патруль" - грозная сила против горе-велосипедистов
Белгородские следователи-криминалисты учились находить пропавших людей
Белгородец не смог продать дорогое авто, пока не оплатил долги
В Белгородской области появится 13 новеньких фельдшерско-акушерских пунктов
В Белгороде 14-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа
На улице в центре Белгорода неожиданно умер парень
Белгородские спасатели следят за детской безопасностью на водоемах региона
В Белгородском регионе только за неделю ликвидировали 21 ландшафтный пожар
В отношении шебекинца возбудили уголовное дело за избиение жены костылем и шваброй
Старооскольской фотостудии таки пришлось заплатить миллионный долг