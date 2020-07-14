В Белгородской области возбуждено еще одно уголовное дело за жестокое обращение с животными

В понедельник, 13 июля, в соцсетях появилась информация о нападении мужчины на собаку в городе Грайвороне. В сеть также выложили фото окровавленного двортерьера.

Как позже выяснилось, инцидент произошел вечером 12 июля на улице на улице Мира. В полицию позвонила 29-летняя женщина и сообщила, что неизвестный с кухонным топориком набросился на поселившуюся на парковке собаку. Неравнодушные местные жители помешали расправе над животным. Звонившая в полицию женщина отвезла ставшего всеобщим любимцем Дружка в ветклинику, а позже забрала к себе домой.

Местная жительница написала в соцсети, что на безобидного двортерьера набросился хозяин бойцовской собаки. По ее словам, он сначала натравил на бедолагу своего питомца, а потом и вовсе обещал повесить Дружка на подъезде. Молодой человек посчитал, что любимец детворы якобы проявил к нему агрессию. Позже парень вернулся с топором и на глазах детей стал рубить прятавшееся под машиной животное.

С места происшествия молодой человек скрылся до приезда полиции. Однако впоследствии сотрудники райотдела его разыскали. Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что он не раз привлекался к административной ответственности и даже был судим за кражу. За жестокое обращение с животным в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, буквально неделю назад полиция региона сообщала о возбуждении еще одного уголовного дела по аналогичной статье. Его фигурантом стал 16-летний житель Прохоровского района. Юношу подозревают в том, что он на глазах друзей жестоко убил собаку. Видео расправы подростки выложили в Интернет.