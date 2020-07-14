2020-07-14T16:54:26+03:00
Общество

Соленья, куры и гаджеты – чем под Белгородом промышляют воришки

Полицейские вернули жителям пригорода честно нажитое имущество
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В окрестностях Белгорода у пенсионерки вытащили из подвала тридцать банок с консервацией.В окрестностях Белгорода у пенсионерки вытащили из подвала тридцать банок с консервацией.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За последние дни полицейские раскрыли несколько краж, произошедших в окрестностях Белгорода. В селе Пушкарное у пенсионерки вытащили из подвала тридцать банок с консервацией. Запасы женщины удалось отыскать раньше, чем с ними успели расправиться.

За кражу участковые задержали двух ранее судимых братьев. Выяснилось, что почти все соленья злоумышленники продали за бутылку водку. Пять баночек они оставили себе. По всей видимости, на закуску. Большую часть похищенного полицейские все же изъяли и вернули хозяйке.

В том же Белгородском районе у 71-летнего жителя села Красный Октябрь из сарая пропали три курицы. Заметив это, пенсионер обратился за помощью в полицию. Домашнюю птицу удалось найти. Пернатых вернули в родной курятник. В краже подозревается злоупотребляющая «горячительными напитками» 54-летняя местная жительница.

Воры побывали и в доме 53-летнего жителя села Сажное Яковлевского городского округа. Кражу также удалось раскрыть. Мужчина отлучился на несколько часов, а, вернувшись, обнаружил, что на входной двери сорван навесной замок. Из жилища пропали ноутбук, сотовый телефон, GPS-навигатор, фотоаппарат и шуруповерт.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались 38-летний и 33-летний ранее судимые местные жители.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что у одного из них нашли похищенный телефон. Кроме того, полицейские изъяли навигатор и фотоаппарат, которые злоумышленники успели сбыть. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Яковлевским домушникам грозит до шести лет лишения свободы. Задержанным жителям Белгородского района – до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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