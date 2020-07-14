2020-07-14T12:21:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 июля 2020: Число новых зараженных COVID–19 за сутки несколько увеличилось

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 14 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 июля 2020: Число новых зараженных COVID–19 за сутки несколько увеличилось.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 июля 2020: Число новых зараженных COVID–19 за сутки несколько увеличилось.Фото: "КП" Архив
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За последние сутки в Белгородской области зарегистрирован 51 новый заболевший коронавирусом, общее число инфицированных за всю историю наблюдений составило 5 227. Число летальных случаев не изменилось – 48 человек с начала пандемии. Отметим, что в последние дни число новых заболевших в области неуклонно снижалось, что позволило говорить о положительной динамике заболеваний в регионе. Но вот уже вторые сутки число новых больных с подтвержденным диагнозом COVID–19 увеличивается. Впрочем, незначительно, что пока не должно вызывать тревогу.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

При этом на госпитализации находится еще 454 пациента с коронавирусом, из них 24 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

По прежнему по числу новых заболеваний лидирует областной центр — 15 случаев. Лидирует Белгород и по общему числу заболевших — 1 006 человек. Наименьшее число больных зарегистрировано в Ровеньском районе — 16 человек, Красненском районе - 36 и Борисовском районе — 51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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