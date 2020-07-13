В Белгородской области полицейские нашли в лесопосадке потерявшего память мужчину

В Ракитянском районе полицейские спасли жизнь пропавшему без вести мужчине. Заявление об исчезновении местного жителя поступило правоохранителям 8 июля, спустя три дня после того, как он ушел из дома.

Супруга рассказала стражам порядка, что ее 58-летний муж после двух инсультов страдает потерей памяти. Ей уже не первый раз приходится его разыскивать. Сначала близкие надеялись обойтись своими силами. Но, когда поиски не принесли никаких результатов, женщина обратилась за помощью к полицейским.

На установление местонахождения мужчины сразу же ориентировали наружные службы. Правоохранители организовали поисковые мероприятия, к которым подключилась и общественность.

Опросив местных жителей, полицейские выяснили, что в окрестностях села видели схожего по приметам мужчину. Стражи порядка определили возможный маршрут его движения и принялись прочесывать местность. Второй день поисков принес результат. 9 июля участковый Алексей Пустковойтенко и его коллега – оперативник, имя которого в связи с профессиональной необходимостью не разглашается, нашли мужчину в лесополосе на расстоянии полутора километров от дома.

- Он был обезвожен и находился в беспомощном состоянии. Полицейские оказали мужчине первую помощь, после чего передали медицинским работникам. В настоящее время местный житель находится со своими близкими, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.