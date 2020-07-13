2020-07-13T08:50:40+03:00
Общество

«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА

Подключение к услуге занимает 2-4 недели при минимальном вовлечении заказчика
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«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсектора, а также сфер здравоохранения и науки.

Solar MSS ERA рассчитан на организации численностью до 400 пользователей, имеющие не более 500 серверов и рабочих станций в ИТ-инфраструктуре. Сервис решает задачи регистрации и анализа событий, анализа угроз и взаимодействия с вышестоящим центром ГосСОПКА. Таким образом он закрывает основные потребности небольших инфраструктур в выявлении компьютерных атак, определенные методическими рекомендациями по эксплуатации ведомственных и корпоративных центров ГосСОПКА.

Подключение к услуге занимает 2-4 недели при минимальном вовлечении заказчика. Сервис реализуется под ключ – всё необходимое ПО и аппаратные мощности могут быть предоставлены по подписке.

Заказчику не придется нанимать профильных специалистов – эксперты «Ростелеком» в режиме 24/7 обеспечат оперативное выявление признаков компьютерной атаки по более чем 50 универсальным сценариям, проведут ее анализ, выдадут рекомендации по реагированию и ликвидации последствий.

Благодаря функционирующему в «Ростелеком» аналитическому центру исследования киберугроз сервис Solar MSS ERA своевременно обогащается информацией о наиболее опасных векторах атак и уязвимостях, которые могут стать причиной киберпандемии. Это позволяет оперативно подстраивать системы регистрации и анализа под выявление новых типов угроз.

Помимо прочего, возможна бесшовная интеграция Solar MSS ERA с другими сервисами экосистемы Solar MSS, которыми уже пользуется заказчик. Таким образом, услуга может быть применена для регистрации и анализа событий, получаемых от средств защиты Единой платформы сервисов кибербезопасности (SEG, WAF, UTM и др.).

- Мы видим существенный спрос небольших региональных организаций на закрытие требований Федерального закона “О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации”. Это и стало стимулом для запуска нового сервиса. Solar MSS ERA естественным образом дополняет наше предложение для массового рынка и позволяет заказчикам выполнить требования по защите КИИ за приемлемые деньги при сохранении высокого уровня защищенности, – комментирует Сергей Дмитриев, директор по развитию сервисов кибербезопасности Solar MSS компании «Ростелеком».

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