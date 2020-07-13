Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 июля 2020: Многочасовые очереди на Прохоровку и игнорирование масочного режима

Достоинства 32-километровой дороги от Яковлево до Прохоровки 12 июля «оценили» тысячи белгородцев, которые застряли в многочасовой пробке. Желание посетить праздник на Прохоровском поле обернулось огромным разочарованием. Те же, кто попал на праздник, обратили внимание, что никто, в том числе и высокие гости, не соблюдали масочный режим. Коронавирусу конец?

Более четырех часов в многокилометровой пробке простояли желающие попасть на Прохоровское поле

В соцсетях белгородцы пишут, что некоторые простояли 4,5 (!) часа и вернулись, так и не добравшись до места назначения. Развернуться не было возможности, так как на новой четырехполосной трассе нет ни одного технологического проезда для разворота на протяжении нескольких километров. В результате многие попали в ловушку, когда разрешено ехать только вперед, а ехать нельзя, так как впереди огромная пробка... И вернуться не было никакой возможности.

Тем временем на Прохоровском поле шли торжества. Отчитывались, что новая дорога построена за 9 месяцев, вместо 32 отведенных. На церемонии открытия дороги присутствовал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, который по поручению Президента поздравил всех с торжественным событием. Вручались награды, звучали речи. Заказчику работ – начальнику федерального казенного учреждения «Упрдор Москва – Харьков» Сергею Недялкову вручили высший знак отличия Белгородской области – коллекцию медалей «Прохоровское поле – третье ратное поле России» I степени. Знаком II степени наградили главного инженера организации Александра Коломыцева.

Губернатор Евгения Савченко, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что в свое время решение о строительстве дороги принял возглавляющий ранее Росавтодор – нынешний губернатор Курской области Роман Старовойт. Он тоже был на празднике в Прохоровке.

При этом, несмотря на рекомендации Роскомнадзора, масочный режим, в том числе и высокие гости, не соблюдали. И как себя чувствовали запертые в многочасовой пробке белгородцы, так и не попавшие на праздник, предсказать не сложно.

Распределение заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки число новых зараженных в регионе составило 43 человека

С начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболело 5 128 человек. Из них — только за минувшие сутки 43 белгородца.

На госпитализации, по данным областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, находятся 444 белгородца, 25 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии от заражения коронавирусом из жизни ушли 48 жителей области.