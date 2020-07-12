2020-07-12T11:34:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 июля 2020: Белгород снова выбился в лидеры по числу заболеваний COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 12 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 июля 2020: Белгород снова выбился в лидеры по числу заболеваний COVID-19.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 июля 2020: Белгород снова выбился в лидеры по числу заболеваний COVID-19.Фото: "КП" Архив
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Областной центр снова в лидерах по числу новых заболевших — 15 новых инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но вирус все же отступает, так как в 8 муниципалитетах области — Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Прохоровском, Ровеньском, Чернянском и Красненском районах по состоянию на 11 июля новых заражений не обнаружено.

В других районах и горокругах Белгородской области картина заболеваний следующая: Алексеевский горокруг – 177 (+2 за сутки); Белгород – 980 (+15 за сутки); Валуйский горокруг – 257 (+1 за сутки); Грайворонский горокруг – 65 (+1 за сутки); Губкинский горокруг – 257 (+3 за сутки); Новооскольский горокруг – 217 (+3 за сутки); Старооскольский горокруг – 863 (+5 за сутки); Шебекинский горокруг – 246 (+4 за сутки); Яковлевский горокруг – 231 (+1 за сутки); Белгородкий район – 584 (+3 за сутки); Ивнянский район – 87 (+3 за сутки); Корочанский район – 137 (+2 за сутки); Красногвардейский район – 148 (+1 за сутки); Ракитянский район – 289 (+3 за сутки).

Распределение заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

На 12 июля в Белгородском регионе выявлено 43 новых случая заболеваний коронавирусом. Всего с начала пандемии в области число заболевших составило 5 128 человек.

На госпитализации, по данным областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, находятся 462 белгородца, 25 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии от заражения коронавирусом из жизни ушли 48 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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