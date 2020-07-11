2020-07-11T16:18:37+03:00
Общество

Тайна перевала Дятлова раскрыта: в спецпроекте «КП» о том, что случилось на самом деле

Белгородцы могут узнать правду о гибели лыжников группы Дятлова в 1959 году
Ирина ТАРАСОВА
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Тайна перевала Дятлова раскрыта.Тайна перевала Дятлова раскрыта.Фото: "КП" Архив
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В субботу, 11 июля, в редакции «Комсомольской правды» на пресс-конференции тайна перевала Дятлова будет раскрыта. Белгородцев познакомят с новыми уникальными документами и свидетельствами трагедии 1959 года.

Ряд сенсационных заявлений прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны гибели 9 лыжников на Северном Урале в 1959 году. Напомним, в тот год студенты Уральского политехнического института должны были совершить сложный поход по северу Свердловской области. Но в пути группа погибла при загадочных обстоятельствах, а версий за все прошедшие годы о произошедшем — десятки. О них вы можете почитать на страницах специального проекта КП «Перевал Дятлова: что случилось на самом деле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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