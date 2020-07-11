Открытие ресторанов белгородцы отметили стрельбой из травматического пистолета

В пятницу, 10 июля, в Белгороде в полном объеме возобновили свою работу кафе и рестораны. Местные жители, соскучившиеся по такого рода развлечениям, отдохнули с размахом. Уже в половине пятого утра 11 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе возле ресторана «Эль Хаус». В результате пострадали два человека. Главный герой вечера успел скрыться.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что все участники конфликта уже установлены. По предварительным данным, возле заведения повздорили две компании. Ссора переросла в драку. В итоге один из парней достал травматический пистолет и выстрели в оппонентов. 28-летнего парня доставили в больницу с ранениями шеи, головы и предплечья, а его 29-летнего друга с ранение в области груди.

Полицейские сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и задержание участников конфликта. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».