Участник Курской битвы: «Землей засыпало, палец оторвало и половину лопатки. И несмотря ни на что, я до сих пор жив»

Белгородская область готовится к празднованию 77-й годовщины танковой битвы под Прохоровкой. В ней было задействовано такое количество техники, что сражение вошло в мировую историю как беспрецедентная схватка. В нем участвовало около полутора тысяч танков. По воспоминаниям очевидцев, небо и земля сливались в огненном смерче. На поле, где сейчас возвышается Звонница, сложили головы тысячи советских солдат. Красноармейцы сумели уничтожить четверть боевых машин противника. Ценой своих жизней они заставили врага отказаться от продолжения наступления. Легендарное танковое сражение стало переломным моментом знаменитой Курской битвы.

Тех, кто не понаслышке знает, что такое Огненная дуга с каждым годом становится все меньше. 96-летний житель Белгородского района Алексей Сергеевич Грудинкин – один из участников длившейся пятьдесят дней и ночей Курской битвы. Сам он родом из Тульской области. На войну Алексей Сергеевич ушел семнадцатилетним парнишкой. На протяжении сотен верст его верным товарищем был станковый пулемет «Максим». С ним Алексей Сергеевич прошагал от Орла почти до Кенигсберга.

Фронтовика не забывают не только родные, но и его коллеги – сотрудники УМВД России по Белгородской области.

Ветеран вспоминает лето 43-го года. Стояла страшная жара. «Воды нигде нет. Деревню возьмем, а на колодце написано: «Вода отравлена». Хочешь - пей, а хочешь - нет. Никто не решался. Солдаты у меня даже из кожуха пулемета все выпили. Я говорю: что же вы наделали? Он ведь без воды стрелять не будет. Можно бы в овраг спустится, наполнить фляжки, а страшно. Немец бьет. Кто не пойдет, никто не возвращается. Решил я все-таки рискнуть. Спустился, а там наши ребята, кто головой в воде лежит, кто рядом. Опустил фляжки. Пока они набрались, мне казалось, будто время остановилось. Казалось, я вечность провел в этом овраге. Выскочил! Живой! И сам напился, и в пулемет воды налил», - рассказывает фронтовик.

По словам Алексея Сергеевича, на протяжении всей войны его будто бы хранила невидимая сила. Легких ранений ветеран не считает, а серьезных у него пять. Самое тяжелое он получил на границе Белоруссии и Польши, при форсировании реки Нарев.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«Она изгибалась перед нами, словно змея. Мы форсировали ее три раза. Осторожно, по ночам, чтоб и всплеска не было», - вспоминает ветеран.

Шел тяжелый бой. На часах застыл полдень. Алексей Сергеевич понимал – земля песчаная, если рядом упадет снаряд, все окопы сровняет.

«Мы прислушивались к каждому звуку. Слышим – летит снаряд, потом взрыв. Слава богу, мимо. И вдруг – в ушах звон. Оказывается, меня завалило землей. Слышу, кто-то зовет: «Грудинкин, Грудинкин». Мне тогда оторвало палец и половину лопатки. Но наши ребята не бросили меня, откопали. И вот я по сей день живой», - рассказывает ветеран.

Победу Алексей Сергеевич встретил в госпитале. Грудь ветерана украшает множество наград. Среди них - ордена Красной Звезды, Отечественной войны двух степеней и медаль «За боевые заслуги».

Главное богатство ветерана – бесценный жизненный опыт и воспоминания. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После войны Алексей Сергеевич продолжил службу в разных подразделениях НКВД, позже работал пожарным инспектором в Тульской области. В июле 1964 года переехал в Белгородскую область, где до ухода на пенсию трудился в должности инспектора Госпожнадзора и пожарной охраны. В те годы это подразделение относилось к милиции.

Почетный возраст ветерану к лицу. Руки он опускать не привык. Сам ведет домашнее хозяйство, всегда с радостью принимает гостей. У него двое детей, четверо внуков и есть уже правнуки. Несколько лет назад ушла из жизни супруга Алексея Сергеевича – сержант медицинской службы, ветеран Великой Отечественной войны Александра Емельяновна Грудинкина. Вместе они прожили 67 лет.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фронтовика не забывают не только родные, но и его коллеги – сотрудники УМВД России по Белгородской области. В преддверии 77-й годовщины Прохоровской битвы правоохранители в очередной раз навестили ветерана. На этот раз, помимо подарков, его ждал музыкальный сюрприз – живой концерт под небом. В репертуаре – песни военных лет.

Алексею Сергеевичу есть чем поделиться с гостями. Главное его богатство – бесценный жизненный опыт и воспоминания, которые врезались в сердце, как засевший в руке осколок снаряда. «Порю закрою глаза и вижу ребят, которые со мной воевали. Самое страшное не ранения. Намного больнее терять друзей и близких. Уже после того, как меня призвали, на фронт забрали и отца. Он попал под Сталинград. Писал, чтобы я не переживал, он успел заготовить дома дрова и сено. Потом связь с ним оборвалась. Спустя какое-то время я получил известие от сестры – папа погиб. Эта Победа досталась нам такой ценой, что никакое время не сможет стереть память о войне», - говорит ветеран.