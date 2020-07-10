«Цифровой рецепт восстановления экономики»: РСПП и «Ростелеком» провели форум с лидерами российской экономики

8 июля 2020 года состоялся третий Форум по цифровой трансформации, который уже традиционно проходит в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Главная тема — «Цифровой рецепт восстановления экономики». Организаторы форума — комитет РСПП по цифровой экономике и «Ростелеком».

- Мы, конечно, все в текущий момент озабочены и хотим найти эффективные рецепты восстановления экономики и выхода из кризиса. Но, безусловно, уже сейчас важно задумываться о стратегии развития и роста российских компаний в период после пандемии. Исходим из того, что цифровые технологии призваны стать важнейшим ресурсом для роста и повышения эффективности предприятий самых разных отраслей. Цифровые технологии во многом помогли смягчить влияние ограничительных мер на экономику. Важно тиражировать лучший цифровой опыт и компетенции, который мы получили в текущих условиях. Продолжим заниматься законодательным регулированием цифровизации. РСПП принимала участие в разработке проекта закона о цифровых финансовых активах, активно работали с Правительством России, АНО “Цифровая экономика”, бизнесом по этому вопросу. Считаем, что он готов к принятию в ближайшее время, чтобы закон вступил в силу в начале следующего года. На высокой стадии готовности находится законопроект о регуляторных песочницах, что важно для оперативной подготовки регуляторики в такой динамичной сфере, — отметил во вступительном слове президент РСПП Александр Шохин.

- Россия с точки зрения зрелости цифровых технологий и информационной инфраструктуры оказалась готова к последним испытаниям. Мы смогли обеспечить запросы и людей, и бизнеса, и государства. Цифровые технологии и сервисы, которые получили распространение в последние месяцы, останутся с нами на всю жизнь, мы продолжим ими пользоваться, что будет оказывать влияние на экономику, на бизнес-практики. Все осознали важность качественного высокоскоростного доступа в интернет — для удаленной работы, онлайн-образования, развлечений, когда другие форматы были недоступны. Мы зафиксировали рост спроса на облачные технологии хранения и обработки данных, сервисы информационной безопасности, госуслуги в цифровом формате. Я уверен, что компании, которые сомневались или двигались неторопливо в вопросах цифровой трансформации, обязательно ускорятся, — подчеркнул президент «Ростелекома», председатель комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский.

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- У каждого из нас на слуху трагедия, которая случилась на Крайнем Севере и связана с разливом нефтепродуктов. Подобные ситуации помогает предотвращать грамотное использование систем дистанционного контроля и предсказательной аналитики. Это особенно важно для объектов критической инфраструктуры (мосты, туннели, трубопроводы, плотины и многие другие), на которых могут возникнуть техногенные катастрофы. Могу сказать, что у нас в России существуют разработки, которые сегодня не просто конкурентные, а по уровню своего математического моделирования являются лучшими в мире. При широком внедрении таких систем можно предсказывать и предотвращать тяжелые аварийные ситуации. Для этого нужна поддержка государства, проработанное правовое поле. Фонд “Сколково” с накопленной экспертизой поддержки инноваций, наряду с другими институтами развития, может быть эффективным интерфейсом между государством и разработчиками инновационных технологий, предлагая различные меры поддержки их развития и внедрения, — считает председатель совета директоров фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

- Мы недавно обсуждали с коллегами, что роботизация производства сейчас не только вопрос экономической эффективности, но и минимизации контактов людей, когда нужно соблюдать санитарные нормы. Цифровые технологии проникают все глубже в нашу отрасль, кардинально меняя в том числе отношения с клиентами. Все наши клиенты ищут варианты снижения расходов на логистику и транспортные средства, и мы предлагаем им такие решения, в том числе с использованием анализа больших данных и технологий машинного обучения. На нашем автомобиле сегодня устанавливается целый аппаратный комплекс для сбора и ретрансляции данных. Мы можем доказать, что правильно подготовленный водитель способен сэкономить до 2 литров топлива на 100 км. Искусственный интеллект, работающий с данными наших автомобилей, автоматически выделяет из поездки типовые дорожные ситуации. Например, разгон или торможение перед перекрестком, равномерность движения по магистрали. И сразу становится видно, когда неправильно выбрана скорость коробки передач или некорректно используется педаль газа. За каждым неправильным действием — повышенный расход топлива. Сегодня мы способны собирать до 1 Гб данных с электронных блоков управления одного автомобиля в день. Пока нам достаточно для передачи данных возможностей сетей 4G. Однако реализация наших планов по развитию беспилотного транспорта повышает требования к скорости передачи данных и качеству видеопотока. Все это будет доступно только на сетях пятого поколения (5G). Без 5G в будущем невозможно будет реализовать ряд наших разработок, в том числе обеспечить работоспособность беспилотных автомобилей, — уверен генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Свое видение перспектив бизнеса во время и после пандемии также представили председатель совета директоров группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин, генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов, генеральный директор АО «Шнейдер Электрик» Йохан Вандерплаетсе, управляющий директор Accenture Андрей Скорочкин, директор по развитию «Катюша Ай Ти» Владислав Сивер, партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов.