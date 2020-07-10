2020-07-10T18:11:28+03:00
Общество

Дорожники Борисовского района Белгородчины нашли надгробие начала ХХ века

Археологическая находка пока перенесена и установлена на монастырском кладбище
Ирина ТАРАСОВА
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Дорожники Борисовского района нашли надгробие начала ХХ века. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаДорожники Борисовского района нашли надгробие начала ХХ века. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Борисовские дорожники обнаружили надгробие во время расширения дороги к Богородице-Тихвинскому женскому монастырю. Руководство организации, занимающейся строительством дороги, приняло решение привести надгробие в порядок и установить на современном монастырском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба администрации Борисовского района.

Когда то надробие было установлено на могиле одной из известных настоятельниц монастыря – игуменьи Дорофеи, скончавшейся в 1901 году. На старинном надгробии высечена надпись: «Под сим камнем покоится прах рабы Божией игуменьи Дорофеи, скончавш. 22 декабря 1901 года на 71 году от рождения». На сегодня это крупнейшая археологическая находка на территории обители, связанная с одной из самых деятельных настоятельниц монастыря.

Дальнейшую судьбу археологической находки решат историки и священничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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