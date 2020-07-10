Военные автомобили Росгвардии примут участие в международном бронепробеге «Дорога Мужества»

11 июля в Белгородской области пройдут торжества, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и 77-й годовщине битвы на Курской дуге. В бронепробеге примут участие автомобили Росгвардии «Тигр», «Урал» и «Патруль». В состав колонны вошли отреставрированная техника, ранее находившаяся на вооружении Советской Армии, а также современные образцы техники войск национальной гвардии Российской Федерации «Тигр», «Урал-ВВ», «Патруль», которые участвовали в военном параде на Красной площади 24 июня 2020 года.

Бронетехника прошла испытания в сложных климатических условиях

Бронетехника, которую смогут воочию увидеть белгородцы, применяется при выполнении задач по участию в борьбе с терроризмом, охране объектов ядерно-оружейного комплекса, обеспечению общественной безопасности. Она обладает повышенной проходимостью и высокой степенью бронезащиты. Машины прошли испытания в сложных климатических условиях.

11 июля бронеавтомобили пройдут через Белгород. С 15.00 колонну можно наблюдать на территории музейной площади музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Уже на следующий день, 12 июля, военная техника примет участие в праздничных мероприятиях в Прохоровке.

Особенности контструкции мощных машин позволяют выполнять самые сложные задачи и обеспечивают надежную защиту экипажа

В Росгвардии отмечают, что бронированный автомобиль «Тигр» хорошо показал себя во время патрулирования местности, при сопровождении и охране колонн. Он обеспечивает надежную защиту экипажа от стрелкового оружия и поражающего действия взрывных устройств.

В бронеавтомобиле «Урал» десантное отделение и водительская кабина совмещены в единый объем. В случае ранения водителя его может заменить военнослужащий из другого отсека. В машине несколько дверей и люков, что позволяет производить быструю высадку десанта. При необходимости экипаж может заблокироваться изнутри и вести огонь из бойниц, а также из люков на крыше. Для защиты механизмов и личного состава от осколков взрывных устройств под двигателем и коробкой передач размещены бронепластины. Каждое колесо оборудовано системой автоподкачки и способно выдержать четыре пулевых отверстия калибра 7,62 мм. «Урал» преодолевает водные преграды глубиной до 1,75 м. На спецавтомобиль можно установить различное оборудование и вооружение в зависимости от выполняемой задачи.

Основой броневика «Патруль» является двухосное полноприводное колесное шасси КамАЗ. На нем установлен корпус, который имеет баллистическую и противоминную защиту. Автомобиль способен перевозить до десяти человек с оружием. Для их размещения установлены кресла, которые при необходимости складываются. Это позволяет перевозить не только людей, но и сравнительно крупные грузы. Как и другие машины своего класса, бронеавтомобиль «Патруль» способен решать широкий круг боевых и транспортных задач.

Росгвардейцы уже побывали в Туле, Орле, Курске, где возложили цветы к памятникам советским воинам

Отметим, что Прохоровка и Белгород станут заключительными в маршруте бронепробега «Дорога Мужества», который проходит в России с 8 по 15 июля. В течение недели вместе с другими участниками мероприятия росгвардейцы уже проехали через Тулу, Орел и Курск, возложили цветы к мемориалам павшим советским воинам и посетили места боевой славы.