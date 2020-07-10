Старый Оскол прощается с «народным мэром»

Сегодня Старый Оскол прощается с человеком-легендой Николаем Петровичем Шевченко. Жители города называли его не иначе, как «народным мэром», любили и ценили его за внимание и заботу к простому человеку. Николай Петрович ушел из жизни вчера, 9 июля, ему шел 86-й год.

Свои соболезнования выражают многие старооскольцы, хорошо и близко знавшие Николая Шевченко. Слова соболезнования на своей странице в соцсети в группе ВКонтакте оставил действующий глава городского округа Александр Сергиенко, Он подчеркнул, что старооскольцы любили и ценили Николая Петровича не только как мудрого и опытного руководителя, профессионала своего дела, но и как порядочного человека, неравнодушного к проблемам каждого.

Николай Шевченко прошел путь от простого рабочего до руководителя, на должность главы города он избирался три раза подряд, в 1996, 1999 и 2003 годах, большинством голосов старооскольцев. Старый Оскол под руководством Николая Шевченко превратился в мощный промышленный центр Белгородчины. С марта 1996 года по октябрь 2007 год Николай Шевченко был главой администрации Старого Оскола и Старооскольского района Белгородской области.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, понесшим тяжелую утрату.