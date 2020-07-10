2020-07-10T14:05:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 июля 2020: главный ковид-госпиталь региона вернется к прежнему режиму работы в августе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 10 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 июля 2020: главный ковид-госпиталь региона вернется к прежнему режиму работы в августе.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 июля 2020: главный ковид-госпиталь региона вернется к прежнему режиму работы в августе.Фото: "КП" Архив
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Белгородская городская больница №2, которая все эти месяцы была основным ковид-госпиталем области, вернется к прежнему режиму работы уже в августе, сообщают в департаменте здравоохранения. При этом 1 августа планируют закрыть хирургических корпус, а терапевтический продолжит работать и ковидными пациентами.

Хирургический корпус горбольницы №2 закроют на санобрабротку

Как сообщили в департаменте здравоохранения, из хирургического корпуса сейчас выписывают выздоравливающих пациентов, а вот новых ковидных больных здесь уже не будет. Их будут направлять в другие инфекционные госпитальные базы. Также с больными коронавирусной инфекцией продолжат работать медики терапевтического корпуса.

Хирургическийкорпус планируют закрыть на санобработку, когда в нем останется не больше 10 процентов пациентов, которых направят долечиваться или в областную инфекционную больницу, или в терапевтический корпус. Отметим, что все будет проходить под контролем Роспотребнадзора.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

В Белгородской области выявлено 40 новых заболеваний коронавирусом

В Белгородском регионе за минувшие сутки выявлено 40 новых заболевших коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число заболевших в области составило 5 038 человек. Отметим, что число новых заболеваний изо дня в день снижается, но при этом Роспотребнадзор рекомендует белгородцам строго соблюдать масочный режим, чтобы избежать возможных рисков заболевания. По данным областного регионального штаба по больбе с распространением коронавирусной инфекции число госпитализированных составляет 494 человека, 23 белгородеца находится в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии, по данным областного оперативного штаба, жертвами опасной инфекции стали 48 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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