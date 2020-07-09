Туристические места России могут составить конкуренцию популярным зарубежным местам отдыха

По мнению жителей регионов Центральной России, Сочи, Крым, Казань, Алтай, Карелия и Санкт-Петербург могут составить конкуренцию популярным зарубежным туристическим направлениям. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

При этом, обязательно возьмут или уже взяли отпуск этим летом 63% жителей регионов Центральной России. 36% тех, кто намерен отдыхать этим летом, проведут свой отпуск дома или на даче. 36% респондентов будут отдыхать в Крыму или Сочи. 23% намерены поехать отдыхать в новые для себя места России, 5% - в любую зарубежную страну, которую откроют для российских туристов.

В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, по мнению жителей регионов Центральной России – Сочи (30%), Крым (27%), Казань (16%).

52% респондентов собираются уложиться на отдыхе в сумму не более 50 тысяч рублей. 36% оценили свой летний отпуск в сумму от 50 до 100 тысяч, 13% готовы потратить на отпуск от 100 до 200 тысяч рублей. Ни один из опрошенных респондентов не готов потратить на отдых более 200 тысяч рублей. При этом 46% жителей регионов Центральной России накопили деньги на летний отпуск в разгар ограничительных мер, связанных с пандемией ковид-19.

*Опрос проведен банком «Открытие» 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.