2020-07-09T15:02:39+03:00
Экономика

Центральный офис банка «Открытие» в Рязани повышает комфорт обслуживания клиентов

Помимо стандартных банковских услуг клиенты смогут воспользоваться сервисом премиального уровня
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Для повышения качества обслуживания центральный офис банк «Открытие» в Рязани переехал и сейчас предоставляет финансовые услуги населению в полном объеме по адресу: по адресу улица Вознесенская, 66. Точка продаж расположена в центральном районе города и сможет ежедневно принимать более 150 человек.

Современный дизайн офиса выполнен с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. На площади офиса разместились: зона круглосуточного самообслуживания, в которой расположены банкоматы с функцией приема и выдачи наличных денежных средств, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, кассовая зона, выделенная зоны для обслуживания привилегированных клиентов. Офис оснащен переговорными комнатами, что обеспечивает комфортность обслуживания, а также гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Квалифицированные специалисты банка ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых банком «Открытие», помогут оформить их. В том числе в дополнительном офисе можно воспользоваться одним из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов - рефинансированием кредитов сторонних банков.

- В данном офисе созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов различного уровня. В точке продаж располагается крупный региональный Центр по работе с малым и средним бизнесом. Предприниматели смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, любую банковскую услугу, в том числе: открытие расчетного счета, получение кредита на развитие бизнеса, привлечение банковских гарантии и другие продукты. Так же в офисе работает центр ипотечного кредитования. Я уверен, что клиенты будут удовлетворены качеством и разнообразием предоставляемых услуг, - отметил Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.

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