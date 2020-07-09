2020-07-09T12:07:50+03:00
Общество

В праздновании Дня Прохоровского поля смогут принять участие все белгородцы

Пилотажная группа «Витязи» пролетит над Прохоровским полем и городами Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Пилотажная группа «Витязи» пролетит над Прохоровским полем и городами Белгородской области.Пилотажная группа «Витязи» пролетит над Прохоровским полем и городами Белгородской области.
Изменить размер текста:

Как будет проходить празднование Дня Прохоровского поля, рассказала на брифинге заместитель губернатора Ольга Павлова. Она подчеркнула, что в праздновании смогут принять участие все желающие, дня этого достаточно лишь выйти на улицу и поднять голову, чтобы увидеть полет пилотажной группы «Витязи». Они пролетят не только над Прохоровским полем, но и над городами, селами области. Их полеты будут проходить два дня — 11 и 12 июля.

Так, 11 июля пилотажная группа пролетит над городами: Губкин (в 14:12), Старый Оскол (14:15), Алексеевка (14:25), Бирюч (14:28), Новый Оскол (14:34), Короча (14:40), Белгород (14:45), Ракитное (14:52(), Красная Яруга (14:54), Борисовка (15:00).

12 июля в 11:35 в небе над Прохоровкой «Витязи» покажут в воздухе 25-минутную программу с пилотажными композициями.

Ольга Павлова подчеркнула:

- Мы так широко анонсируем, чтобы не было потребности ехать всем 12-го июля в Прохоровку смотреть на пилотажную группу, а можно было увидеть ее практически в каждом уголке области, просто выйдя на улицу и подняв голову к небу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отец открыл Германии правду о блокаде, которую она не знала»: Дочь Даниила Гранина рассказала, как писателю, стоя, аплодировал Бундестаг
В День памяти великого писателя Марина Гранина поделилась с «КП», как отец готовился к знаменитому выступлению и каких правил старался придерживаться в жизни
"Бедного Гришу убило и винтовку в щепки. Я лежу и плачу": Воспоминания санитарки-снайпера о годах Великой Отечественной войны
Зоя Кузьминична Кетько записала трогательное аудиопослание о своей жизни для внуков и правнуков. И вот, спустя десять лет они решили его опубликовать
Новости 24
В Губкине пожарные спасли щенка и кошку, попавших в западню
Белгородские пограничники в 500 метрах от границы обнаружили автомобиль с тряпьем на 2 миллиона
Полиция вычислила подозреваемого в повреждении инсталляции «Семья» под Белгородом
Губкинский проект победил в областном конкурсе ТОС
Еще одна горячая линия открыта для жителей Белгородчины
То ли еще будет: в Шебекинском округе сотрудники ЗАГС учились валять из шерсти
Зашумит Сад памяти на территории Губкинского городского округа
В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом
Где перекроют движение в Старом Осколе
В Белгородской области на госгранице задержали «вора в законе»
В центре Белгорода средь бела дня в своей квартире сгорел мужчина
Ученые Белгородского университета разработали новую методику занятий физкультурой
Оперативники задержали подозреваемого в поджоге торговых киосков в Белгороде
Чтобы развестись, белгородцам пришлось поделить трактор, экскаватор, ВАЗ и другую технику
В Белгородской области юный велосипедист пострадал в ДТП
Семьи белгородских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
Белгородской мэрии понадобились два общественных туалета
На завершение капремонта губкинской гимназии №6 Металлоинвест направил 73 млн рублей
Хор Белгородского университета удостоен Гран-при «Студенческой весны-2020»
Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»
На Белгородскую область надвигаются грозы и сильный ветер
В Белгородской области явно нетрезвый водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС