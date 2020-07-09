В праздновании Дня Прохоровского поля смогут принять участие все белгородцы

Как будет проходить празднование Дня Прохоровского поля, рассказала на брифинге заместитель губернатора Ольга Павлова. Она подчеркнула, что в праздновании смогут принять участие все желающие, дня этого достаточно лишь выйти на улицу и поднять голову, чтобы увидеть полет пилотажной группы «Витязи». Они пролетят не только над Прохоровским полем, но и над городами, селами области. Их полеты будут проходить два дня — 11 и 12 июля.

Так, 11 июля пилотажная группа пролетит над городами: Губкин (в 14:12), Старый Оскол (14:15), Алексеевка (14:25), Бирюч (14:28), Новый Оскол (14:34), Короча (14:40), Белгород (14:45), Ракитное (14:52(), Красная Яруга (14:54), Борисовка (15:00).

12 июля в 11:35 в небе над Прохоровкой «Витязи» покажут в воздухе 25-минутную программу с пилотажными композициями.

Ольга Павлова подчеркнула:

- Мы так широко анонсируем, чтобы не было потребности ехать всем 12-го июля в Прохоровку смотреть на пилотажную группу, а можно было увидеть ее практически в каждом уголке области, просто выйдя на улицу и подняв голову к небу.