Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 9 июля 2020: основные залы кафе и ресторанов снова заработают

В Белгородской области с завтрашнего дня снова заработают основные злы кафе и ресторанов. Но — с определенными и весьма строгими ограничениями. Несмотря на то, что в течение последнего времени в регионе неуклонно снижается число новых заболеваний короновирусной инфекцией, они все же есть. Так, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 48 человек Об этом — в материале «КП».

50 процентов посадочных мест и дистанция между столиками

С 10 июля в Белгородской области смогут вернуться к работе основные залы кафе и ресторанов. Постановлением №88 от 8 июля 2020 года, которое подписал губернатор Евгений Савченко, вносятся изменения в режим ограничений, введенный ранее на территории региона.

С завтрашнего дня могут открыться организации общественного питания в закрытых помещениях. Но при условии, что использоваться будут до 50 процентов посадочных мест. Также между столиками должно быть расстояние не менее 1,5 метров.

Изменения внесены в постановление и в связи с проведением культурно-массовых мероприятий в День Прохоровского поля. 12 июля в Прохоровке при условии соблюдения мер и рекомендаций Роспотребнадзора пройдут праздничные мероприятия. Обязательными условиями являются соблюдение социальной дистанции и масок.

Напомним, что Евгений Савченко поручил при первой возможности вернуть к обычному режиму работы детские сады. И при благополучной динамике в эпидемической ситуации открыть садики могут уже к концу недели.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки подтверждено 48 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Белгородской области подтверждено 48 новых случаев заболеваний коронавирусом. Итого, число заболеваний с начала пандемии составило 4 998 человек. В то же время число госпитализированных составляет 494 человека, 23 белгородца находится в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии, по данным областного оперативного штаба, жертвами опасной инфекции стали 48 жителей региона.