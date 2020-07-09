Еще четыре предприятия Белгородчины стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» под управлением Регионального центра компетенций (РЦК). С топ-менеджментом организаций проведены установочные встречи, что, несомненно, является для участников-новичков важным этапом до старта программ повышения производительности труда.

25 июня эксперты РЦК посетили ООО «ПТП «Славянский Союз» и ОАО «Белгородские молочные продукты», а 26 июня встретились с сотрудниками ООО «Белрегионцентр» и АО «Губкинский мясокомбинат». Установочные встречи позволяют специалистам Регионального центра компетенций провести диагностику предприятия, выбрать пилотный поток, провести ознакомление сотрудников и руководителей с основными мероприятиями реализации национального проекта на предприятии. Также эксперты помогают руководителям сформировать рабочие группы проекта.

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По итогу проведенных установочных встреч в РЦК отметили высокую мотивацию топ-менеджмента белгородских организаций на достижение целей реализации нацпроекта. Предприятия настроены на успех и готовы меняться к лучшему.

Участники пятой волны национального проекта в Белгородской области уже прошли обучение на Фабрике процессов и тренинги по темам «Декомпозиция цели», «Эффективный инфоцентр». Запущены направления «Декомпозиция цели» и «Управление проектами и изменениями». 29 июня «фабрикантами» стали сотрудники ОАО «Белгородские молочные продукты», 2 июля обучение прошли ООО «Белрегионцентр» и ООО «ПТП «Славянский Союз», 6 июля - АО "Губкинский мясокомбинат».

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Сотрудники предприятий за один день на Фабрике процессов прошли три игровых смены, в которых выпустили определенное количество узлов в составе регулятора давления газа. К тому же, перед участниками «Фабрики» стояла задача достичь таких показателей, как снижение времени протекания процесса, повышение загрузки операторов, снижение запасов (незавершенного производства) в потоке и количества транспортировок. Также новичкам необходимо было получить максимальную прибыль и минимальную себестоимость продукции. С поставленными задачами справились отлично!

Реализация важного для развития экономики страны и региона национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» нацелена на то, чтобы участники могли эффективно применять знания в собственном производственном процессе, разрабатывать, а главное, реализовывать проекты по его улучшению. Именно такие навыки сотрудники предприятий получают на Фабрике процессов.

Выход экспертов РЦК по производственному потоку на предприятия V волны нацпроекта запланирован на начало августа 2020 года.

В Региональном центре компетенций напоминают: у предприятий, которые хотят принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», есть возможность подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти конкурсный отбор. Кроме того, можно прислать запрос для получения консультации на электронную почту rck31@mail.ru.

Официальный сайт ФЦК: http://производительность.рф/